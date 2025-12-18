‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 13 दिन में 454.20 करोड़ रुपये, 500 करोड़ का आंकड़ा करीब

फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। दूसरे हफ्ते में ही फिल्म ने पहले हफ्ते की कमाई को पीछे छोड़ दिया है। 13 दिनों में कुल कलेक्शन 454.20 करोड़ रुपये पहुंच चुका है और फिल्म तेजी से 500 करोड़ रुपये के क्लब की ओर बढ़ रही है।

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का शाही सफर फिल्म ‘धुरंधर’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार से हर किसी को चौंका रही है। रिलीज के बाद से ही फिल्म की कमाई में कोई सुस्ती नहीं दिखी है और अब यह 500 करोड़ रुपये के बड़े आंकड़े की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। मौजूदा रुझानों को देखें तो फिल्म की पकड़ दर्शकों पर लगातार मजबूत बनी हुई है।

दूसरे हफ्ते में पहले हफ्ते से तेज कमाई ‘धुरंधर’ की सबसे बड़ी खासियत इसका असाधारण कलेक्शन ट्रेंड है। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में कुल 218 करोड़ रुपये की कमाई की थी, लेकिन दूसरे हफ्ते में सिर्फ छह दिनों के भीतर ही इस आंकड़े को पार कर लिया। शुक्रवार से बुधवार तक दूसरे हफ्ते के छह दिनों में फिल्म 236.20 करोड़ रुपये कमा चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

13 दिन, 13 बार 24 करोड़ रुपये से ऊपर फिल्म की कामयाबी को और खास बनाता है इसका लगातार मजबूत प्रदर्शन। ‘धुरंधर’ ने 13 दिनों तक लगातार हर दिन 24 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। यह साफ संकेत देता है कि फिल्म को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बनी हुई है और वर्ड ऑफ माउथ बेहद मजबूत है।

दूसरे हफ्ते का दिनवार कलेक्शन दूसरे हफ्ते में फिल्म ने शुक्रवार को 34.70 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की। शनिवार को कमाई बढ़कर 53.70 करोड़ रुपये पहुंच गई, जबकि रविवार को फिल्म ने 58.20 करोड़ रुपये का जबरदस्त कारोबार किया। वीकेंड के बाद भी रफ्तार नहीं थमी और सोमवार को 31.80 करोड़ रुपये, मंगलवार को 32.10 करोड़ रुपये और बुधवार को 25.70 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की गई। इन आंकड़ों के साथ फिल्म का कुल भारत नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 454.20 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।





500 करोड़ रुपये का आंकड़ा अब दूर नहीं जिस तरह से ‘धुरंधर’ की कमाई लगातार मजबूत बनी हुई है, उससे यह साफ माना जा रहा है कि फिल्म जल्द ही 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो सकती है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले कुछ दिनों में यह ऐतिहासिक आंकड़ा पार करना मुश्किल नहीं होगा।

दर्शकों की मजबूत पसंद बनी ‘धुरंधर’ ‘धुरंधर’ की यह कामयाबी इस बात का सबूत है कि कंटेंट और प्रस्तुति अगर दर्शकों से जुड़ जाए, तो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनते देर नहीं लगती। फिल्म की निरंतर कमाई इसे साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल करने की ओर बढ़ रही है।