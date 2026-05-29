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यौन उत्पीड़न मामले में घिरे 'धुरंधर' के प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस. जोहरे, POSH कमेटी ने पाया दोषी

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Saini S Johray sexual harassment case
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 29 May 2026 (17:02 IST) Updated Date: Fri, 29 May 2026 (17:06 IST)
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भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मशहूर फिल्म 'धुरंधर' के प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस. जोहरे पर एक महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद कानून और फिल्म जगत, दोनों ने उन पर कड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 
 
खबरों के मुताबिक, एक नामी प्रोडक्शन हाउस की आंतरिक जांच समिति (POSH) ने जोहरे को इन आरोपों में पूरी तरह दोषी पाया है, जिसके बाद इंडस्ट्री में उन्हें लेकर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जोहरे का नाम फिल्म के नए ओटीटी वर्जन से हटा दिया गया है। 

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POSH कमेटी ने की कड़ी कार्रवाई
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़िता ने सबसे पहले इस मामले की शिकायत अक्टूबर 2025 में फिल्म मेकर आदित्य धर और प्रोड्यूसर लोकेश धर के प्रोडक्शन हाउस 'B62 स्टूडियोज' में दर्ज कराई थी। मामला संवेदनशील होने के कारण स्टूडियो ने तुरंत 'प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट' (POSH) कमेटी को एक्टिव कर दिया।
 
कमेटी ने बेहद बारीकी और गंभीरता से लगभग छह महीने तक इस मामले की जांच की। मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सैनी एस. जोहरे को दो बड़े मामलों यौन उत्पीड़न और सबूतों के साथ छेड़छाड़ में दोषी पाया गया। 

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आंतरिक जांच के अलावा, यह मामला अब कानूनी रूप से अदालत और पुलिस के पास पहुंच चुका है। दिल्ली की रहने वाली पीड़िता ने इस संबंध में चंडीगढ़ के सेक्टर-17 पुलिस स्टेशन में 20 अप्रैल को एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जोहरे को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, बाद में उन्हें जिला अदालत से जमानत मिल गई।
 
पीड़िता की शिकायत के अनुसार, जोहरे ने उन्हें चंडीगढ़ के ताज होटल के एक कमरे में बुलाया था, जहां उनके साथ यौन उत्पीड़न, मारपीट और अवैध रूप से बंधक बनाने जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया था जिससे उनकी स्थिति बिगड़ गई थी। 
 
फिल्मों और वेब सीरीज से हटाए गए क्रेडिट्स
दोषी पाए जाने और विवाद बढ़ने के बाद बॉलीवुड के बड़े बैनर्स ने जोहरे से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। 'धुरंधर' के ओरिजिनल ओटीटी वर्जन में भले ही उनका नाम हो, लेकिन 22 मई को स्ट्रीम हुए इसके स्पेशल 'रॉ एंड अनदेखा' वर्जन से सैनी एस. जोहरे का नाम पूरी तरह से हटा दिया गया है।
 
सिर्फ B62 स्टूडियोज ही नहीं, बल्कि यशराज फिल्म्स ने भी अपनी आगामी बड़ी वेब सीरीज 'अक्का' से जोहरे के क्रेडिट्स को हटाने का फैसला किया है। इस सीरीज में कीर्ति सुरेश, राधिका आप्टे और तन्वी आज़मी मुख्य भूमिकाओं में हैं। YRF के प्रवक्ता के अनुसार, वे कार्यस्थल पर सुरक्षा और निष्पक्षता को लेकर बेहद गंभीर हैं, यही वजह है कि विवाद सामने आने के बाद यह कड़ा कदम उठाया गया है।

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