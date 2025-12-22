धुरंधर के गाने ‘शरारत’ में तमन्ना भाटिया को आदित्य धर ने क्यों किया रिजेक्ट? कोरियोग्राफर ने खोला राज

आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई-एक्शन फिल्म धुरंधर रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। दमदार कहानी, मजबूत स्क्रीनप्ले और कलाकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने फिल्म को दर्शकों के बीच खास बना दिया है। हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों, जैसे Avatar: Fire and Ash, की रिलीज के बावजूद धुरंधर की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। भारत में फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 600 करोड़ रुपये के करीब है और हर गुजरते दिन के साथ नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।
कहानी के साथ जुड़े संगीत ने भी जीता दिल
फिल्म की सफलता में इसके संगीत का भी बड़ा योगदान है। खासतौर पर गाना ‘शरारत’ दर्शकों के बीच खूब लोकप्रिय हो रहा है। इस गाने को कोरियोग्राफ किया है विजय गांगुली ने और इसे आयशा खान व क्रिस्टल डिसूजा पर फिल्माया गया है। गाने की एनर्जी और विजुअल्स कहानी के साथ अच्छी तरह मेल खाते नजर आते हैं।
तमन्ना भाटिया को क्यों किया गया रिजेक्ट?
Filmygyan को दिए एक इंटरव्यू में विजय गांगुली ने गाने से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी पहली पसंद इस गाने के लिए Tamannaah Bhatia थीं। विजय के मुताबिक, उनके दिमाग में यह गाना तमन्ना को ध्यान में रखकर ही बना था और उन्होंने निर्देशक आदित्य धर को यह सुझाव भी दिया था।
हालांकि आदित्य धर इस फैसले पर पूरी तरह साफ थे। उन्होंने इस सुझाव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह फिल्म में ऐसा कोई गाना नहीं चाहते, जिसे लोग सिर्फ ‘आइटम सॉन्ग’ के रूप में देखें और जो कहानी से ध्यान भटका दे।
एक नहीं, दो कलाकारों का चयन क्यों?
विजय गांगुली ने आगे बताया कि आदित्य धर चाहते थे कि गाने का फोकस किसी एक चेहरे पर न होकर कहानी पर बना रहे। इसी वजह से गाने में एक नहीं, बल्कि दो कलाकारों को रखा गया। उनका मानना था कि अगर तमन्ना जैसी बड़ी स्टार होतीं, तो पूरा ध्यान उन्हीं पर चला जाता और कहानी पीछे छूट जाती। निर्देशक का साफ कहना था कि फिल्म में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा है और अगर गाना कहानी से अलग महसूस हुआ, तो वह सिर्फ एक कट-टू सॉन्ग बनकर रह जाएगा।
कहानी को प्राथमिकता देने का असर दिखा
आदित्य धर का यह फैसला अब सही साबित होता नजर आ रहा है। ‘शरारत’ गाना न सिर्फ फिल्म की कहानी में फिट बैठता है, बल्कि दर्शकों को बिना भटकाए एंटरटेन भी करता है। यही वजह है कि धुरंधर न केवल कंटेंट के स्तर पर, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी लगातार मजबूत बनी हुई है।