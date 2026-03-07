Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Dhurandhar- The Revenge: रणवीर सिंह का डबल अवतार, एक्शन, बदला और स्पाई गेम का बड़ा धमाका

Advertiesment
Dhurandhar The Revenge Trailer
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 (13:47 IST) Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (13:48 IST)
google-news
साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का ट्रेलर आखिरकार सामने आ गया है और यह आते ही लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता बनकर उभरी और हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनी। अब इसकी अगली इंस्टॉलमेंट पहले से कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर आ रही है, जिसमें दांव और रोमांच पहले से कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं।
 
ट्रेलर में रणवीर सिंह जसकीरत सिंह रंगी के किरदार में दमदार अंदाज में लौटते नजर आते हैं। इस बार वह दो अवतारों जसकीरत और हमज़ा में दिखाई देंगे। कहानी में और मजबूती जोड़ते हुए आर. माधवन रणनीतिक मास्टरमाइंड अजय सान्याल के रूप में नजर आते हैं।
 
अर्जुन रामपाल आईएसआई मेजर इकबाल के रूप में एक खतरनाक और प्रभावशाली किरदार निभाते दिखाई देते हैं, जबकि संजय दत्त एसपी चौधरी असलम के रूप में दमदार मौजूदगी दर्ज कराते हैं। तेज़ रफ्तार एक्शन, धारदार संवाद और ऐसे कई पल ट्रेलर में दिखाई देते हैं जो सिनेमाघरों में सीटियां बजवाने का दम रखते हैं। यह ट्रेलर एक बड़े बदले की कहानी की झलक देता है, जिसे बेहद भव्य पैमाने पर पेश किया गया है।
 
“हौसला. ईंधन. बदला.” इस नई इंस्टॉलमेंट को आगे बढ़ाने वाली बदले की ताकत की ओर इशारा करता है। जियो स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत और बी62 स्टूडियोज द्वारा निर्मित 'धुरंधर: द रिवेंज' पांच भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम  में रिलीज होगी। 
 
इस हाई-ऑक्टेन स्पाई-एक्शन फिल्म को आदित्य धर ने लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस किया है। फिल्म का निर्माण ज्योति देशपांडे और लोकेश धर ने भी किया है। यह फिल्म 19 मार्च 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह रिलीज गुड़ी पड़वा और उगादी के त्योहारों के साथ होगी और ईद से पहले दर्शकों के बीच पहुंचेगी।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बोल्डनेस के मामले में कई एक्ट्रेसेस को मात देती हैं यह टीवी अदाकारा, देखिए तस्वीरें

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels