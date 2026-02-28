मिलान फैशन वीक में टॉड्स के फॉल–विंटर 26/27 शो में डायना पेंटी ने बिखेरा जलवा

Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (14:45 IST)
Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (14:48 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस डायना पेंटी ने टॉड्स के वुमेन्स फॉल–विंटर 26/27 शो में अपनी खास मौजूदगी से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने ब्रांड की पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक अंदाज़ का खूबसूरत मेल पेश किया। यह शो इटली की समृद्ध कारीगरी को समर्पित एक खास माहौल में आयोजित किया गया था।
यहां टॉड्स के कारीगरों के साथ अलग-अलग क्षेत्रों के कलाकारों ने लाइव अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस प्रस्तुति ने “मेड इन इटली” की गुणवत्ता, बारीकी और उत्कृष्टता को दर्शाया। टॉड्स की ‘आर्टिसनल इंटेलिजेंस’ की सोच — जो परंपरा, सटीकता और बारीक काम पर आधारित है — पूरे शो में साफ नजर आई।
क्रिएटिव डायरेक्टर मैटियो तंबुरिनी ने फॉल–विंटर कलेक्शन को बेहतरीन कपड़ों और शानदार कारीगरी के साथ तैयार किया। इस कलेक्शन में लेदर खास आकर्षण रहा, जिसमें पारंपरिक सैडलरी तकनीक को आधुनिक अंदाज़ के साथ पेश किया गया।
डायना पेंटी का लुक इस सोच को पूरी तरह दर्शाता था। उन्होंने ‘डी बैग फोलियो’ कैरी किया, जिसे एलिगेंट स्लिंगबैक फुटवियर के साथ स्टाइल किया गया। उन्होंने स्प्रिंग–समर 2026 कलेक्शन का लुक 20 पहना, जो परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम था।
इस शो में उनकी मौजूदगी ने टॉड्स की कारीगरी और आधुनिक डिजाइन के प्रति उनकी समझ और आत्मविश्वास को उजागर किया।