क्या सलमान खान ने रजत बेदी को 'राधे' से कर दिया था बाहर? एक्टर ने बताई सच्चाई

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (14:23 IST)
आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से रजत बेदी ने सालों बाद एक्टिंग में कमबैक किया है। इस सीरीज में रजत ने जराज सक्सेना नाम के ऐसे एक्टर का किरदार निभाया है, जो सालों से काम पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। हाल ही में खबरें आई कि रजत साल 2021 में आई फिल्म 'राधे' से कमबैक करने वाले थे। लेकिन सलमान ने उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया। 
 
अब रजत बेदी ने खुद सामने आकर इन अफवाहों पर विराम लगाया है और सही बात बताई है। रजत बेदी ने सलमान खान के साथ उनके कथित मतभेद की अफवाहों पर सफाई दी है। ये अटकलें तब उठीं जब रजत ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि सलमान ने उन्हें राधे (2021) में रोल लेने से मना किया था। 
 
हालांकि, उनका बयान सलमान की फिक्र और सलाह को दिखाने के लिए था, लेकिन कई रिपोर्ट्स ने इसे गलत समझा और लिखा कि सुपरस्टार ने उन्हें फिल्म से हटा दिया था।
 
webdunia
एक हालिया इंटरव्यू में, रजत ने कहा, गलत खबर, सब गलत खबर है! सलमान भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सलमान भाई मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत सम्मान रखते हैं। मैं तीसरी पीढ़ी के फिल्मी परिवार से हूं। वह मेरे बेटे को भी बहुत प्यार करते हैं। मैं भाई से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज ये गलत जानकारी फैलाना बंद करो।
 
रजत ने आगे बताते हुए कहा कि असल में क्या हुआ था, भाई की प्रोडक्शन कंपनी ने मुझे 'राधे' के लिए बुलाया था। बल्कि, भाई तो मेरे लिए ही देख रहे थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी टीम ने मुझे कौन से रोल के लिए बुलाया है, तो उन्होंने कहा, 'तू ये रोल नहीं करेगा बेटा। मैं तुझे कुछ बढ़िया काम दूंगा।' कोई नेगेटिविटी नहीं है, भाई मेरे अच्छे का ध्यान रख रहे थे। वह मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे।
 
रजत ने आखिर में कहा, सलमान खान और उनके पिता सलीम खान साब, के मन में मेरे परिवार के लिए खूब सम्मान है, और हम एक प्यार रिश्ता साझा करते हैं।
 
सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही वॉर ड्रामा फिल्म, बैटल ऑफ़ गालवान में नजर आने वाले हैं। दूसरी तरफ कबीर खान के साथ उनकी मुलाकात, खासकर बजरंगी भाईजान 2 के जरिए, उनके पहले के काम की तरह इमोशनल और असरदार कहानी कहने की राह में एक नया मोड़ साबित हो सकती है।

