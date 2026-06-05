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'दिल धड़कने दो' के 11 साल, पारिवारिक मूल्यों से भरपूर है एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म

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Dil Dhadakne Do 11 years
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 05 Jun 2026 (13:11 IST) Updated Date: Fri, 05 Jun 2026 (13:13 IST)
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एक्सेल एंटरटेनमेंट की शानदार पारिवारिक कॉमेडी-ड्रामा, 'दिल धड़कने दो' साल 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म में एक बेहतरीन कलाकारों की टोली ने एक ऐसी कहानी पेश की जो एक परिवार की गतिशीलता को गहराई से दर्शाती है, जो भावनाओं के रोलरकोस्टर को पेश करती है और जिसमें हास्य का तड़का भी शामिल है। 
 
ज़ोया अख़्तर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को रिलीज हुए 11 साल पूरे हो गए हैं। यह एक ऐसी फ़िल्म है जो आज भी लोगों के दिलों को जीत रही है। 'दिल धड़कने दो' में मेहरा परिवार की कहानी को दिखाया गया है, जो एक अव्यवस्थित लेकिन प्यारा परिवार है, जो अपने माता-पिता की 30वीं शादी की सालगिरह मनाने के लिए 10 दिनों की जर्नी पर निकलता है और आखिरकार पुराने ज़ख्मों को भरता है। 

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फिल्म में अनिल कपूर, प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, शेफाली शाह और फरहान अख्तर जैसे दमदार कलाकार हैं, जबकि आमिर खान ने परिवार के प्यारे कुत्ते प्लूटो मेहरा के लिए अपनी आवाज दी है। राहुल बोस, जरीना वहाब, विक्रांत मैसी, पवन चोपड़ा, परमीत सेठी, डॉली मट्डो और मनोज पाहवा जैसे सहायक कलाकारों ने सिनेमाई अनुभव को और समृद्ध किया है। 
 
भूमध्य सागर और फ्रांस, स्पेन, ट्यूनीशिया, तुर्की और इटली के खूबसूरत स्थानों से गुजरते एमएस सॉवरेन क्रूज शिप की लुभावनी पृष्ठभूमि में सेट की गई इस फिल्म के दृश्य आंखों को सुकून देने वाले हैं। 'दिल धड़कने दो' को जो चीज और भी बेहतर बनाती है, वह है फरहान अख्तर द्वारा लिखे गए इसके संवाद और शंकर-एहसान-लॉय द्वारा रचित एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला साउंडट्रैक, जिसके बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं।  
 
चाहे वह 'दिल धड़कने दो' की धड़कन हो, 'पहली बार' की भावपूर्ण धुन हो, 'गल्लां गूड़ियां' की संक्रामक ऊर्जा हो, 'गर्ल्स लाइक टू स्विंग' की जीवंतता हो या फिर 'फिर भी ये जिंदगी' का आत्मनिरीक्षण हो, हर गीत फिल्म की कथात्मकता में योगदान देता है, जिससे यह एक संगीतमय आनंद बन जाता है।
 
इसके अलावा, यह फिल्म अभी भी सभी आयु समूहों के दर्शकों को पसंद आती है। यह फिल्म हर पीढ़ी के लोगों के लिए फिट बैठती है और दर्शकों के लिए एक बेहतरीन फिल्म है। एक्सेल एंटरटेनमेंट की अनूठी कहानी के साथ, यह फिल्म परिवार और दोस्तों के साथ देखने लायक बन जाती है।
 
एक्सेल एंटरटेनमेंट की 'दिल धड़कने दो' ने अपने शानदार अभिनय, मजाकिया हास्य, शानदार सिनेमैटोग्राफी, मनमोहक संगीत, स्टाइलिश वेशभूषा और कुशल निर्देशन के लिए व्यापक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म ने दर्शकों के दिलों में भी जगह बनाई और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। इसने भारत में 1 बिलियन से अधिक और दुनिया भर में 450 मिलियन से अधिक की कमाई की। 

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