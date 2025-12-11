सबसे ज्यादा अवॉर्ड्स जीतने वाले अभिनेता थे दिलीप कुमार, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर को साल 1922 पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। उनका असली नाम मोहम्मद युसुफ खान था लेकिन फिल्मों के आने के बाद वह दिलीप कुमार हो गए। दिलीप कुमार ने साल 1944 में फिल्म 'ज्वार भाटा' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी।

अपने पांच दशक लंबे करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी और कई अवॉर्ड भी अपने नाम किए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वाधिक फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करने का कीर्तिमान दिलीप कुमार के नाम दर्ज है। इसके अलावा ‍दिलीप कुमार ने एक फिल्मफेयर का लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, नेशनल फिल्म अवॉर्ड, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड और पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पकिस्तान जैसे अवॉर्ड अपने नाम किए।

दिलीप कुमार का नाम सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाले भारतीय अभिनेता के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा जगत के ट्रेजेडी किंग और पहले खान सुपरस्टार के रूप में पहचाने जाते हैं।

गौरतलब है कि दिलीप कुमार ने मुगल-ए-आजम, देवदास, नया दौर, राम और श्याम जैसी अनेक हिट फिल्में दीं। वह आखिरी बार 1998 में आई फिल्म 'किला' में नजर आए थे।