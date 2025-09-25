Navratri

भारत-पाकिस्तान मैच पर दिलजीत दोसांझ ने उठाए सवाल, बोले- पहलगाम हमले के पहले शूट हुई थी मेरी फिल्म...

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (14:30 IST)
फेमस पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। पहलगाम हमले के बाद दिलजीत दोसांझ की पंजाबी फिल्म 'सरदारजी 3' को भारत में बैन कर दिया गया था। इसका कारण फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों का होना था। 
 
हालांकि फिल्म भारत को छोड़कर कई देशों में रिलीज हुई और जबरदस्त कलेक्शन भी किया। लेकिन भारत में अपनी फिल्म को बैन करने के मामले पर दिलजीत ने चुप्पी साधी हुई थी। दिलजीत दोसांझ को देश का गद्दार बताते हुए लगातार बैन करने की मांग की जा रही थी। 
 
अब दिलजीत ने पहली बार 'सरदारजी 3' मूवी विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। दिलजीत इन दिनों मलेशिया में अपने ओरा टूर पर हैं। एक लाइव कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ ने अपने अपने देश के झंडे को सलाम किया और फिर भारत-पाकिस्तान मैच पर सवाल उठाया। दिलजीत दोसांझ की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 
 
वीडियो में दिलजीत भारत के झंडे को सैल्यूट करते हुए कहते है, वो मेरे देश का झंडा है। हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। मेरी फिल्म सरदारजी 3 की शूटिंग फरवरी में हो गई थी। मगर मैच अभी खेले जा रहे हैं। मेरे पास बहुत जवाब हैं मगर मैं चुप रहता हूं। 
 
दिलजीत कहते हैं, उस हमले के बाद और आज भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि आतंकवादियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। डिफ्रेंस ये है कि मेरी फिल्म हमले से पहले शूट हुई थी और मैच हमले के बाद हुआ है। 
 
मीडिया पर निशाना साधते हुए दिलजीत कहते हैं, नेशनल मीडिया ने मुझे एंटी नेशनल बताया लेकिन सिख और पंजाबी कम्यूनिटी कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकती है। मेरे पास कई जवाब है, लेकिन मैं चुप रहा और सब अपने अंदर रखा। 

पॉप सिंगर रिहाना बनीं तीसरी बार मां, बेटी की क्यूट तस्वीर शेयर कर किया नाम का खुलासा

