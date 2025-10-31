Biodata Maker

शाहरुख खान की 'किंग' का टाइटल जल्द होगा रिवील, सिद्धार्थ आनंद ने AskSRk सेशन में किया ऐलान

WD Entertainment Desk

शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 (14:00 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर 'ऑस्क एसआरके' सेशन रखा। इस दौरान शाहरुख ने कई सवालों के मजेदार अंदाज में जवाब दिए। वहीं उनके कई फैंस ने फिल्म 'किंग' को लेकर अपडेट जानना चाहा। इस दौरान निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने भी शाहरुख से सवाल पूछा। 
 
जब फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद से सुपरस्टार शाहरुख खान ने उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म के टाइटल रिवील को लेकर सवाल किया, तो सिद्धार्थ ने मज़ेदार अंदाज़ में जवाब दिया, @iamsrk हाहा... सर, ‘Remember’ – अच्छी चीज़ों में वक़्त लगता है। ‘There is’ – टाइटल रिवील के लिए अभी काम चल रहा है हमारी फिल्म का। #KING”
 
इससे पहले SRK ने सिद्धार्थ आनंद को टैग करते हुए कहा था, सिद्धार्थ आनंद कुछ दिखाओ ना फाइनली! फैंस और मैं दोनों थक गए हैं ये गेसिंग गेम खेलते-खेलते… आप ‘Remember’…‘There is…’ बोल-बोलकर क्या टीज़ कर रहे हो?
 
यह मज़ेदार बातचीत SRK और सिद्धार्थ आनंद की आने वाली एक्शन एंटरटेनर फिल्म को लेकर उत्साह को और बढ़ा देती है। फिलहाल इसे “किंग” के नाम से जाना जा रहा है। यह फिल्म पठान (2023) के बाद दोनों की बड़ी वापसी मानी जा रही है।
 

