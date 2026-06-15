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लेपर्ड प्रिंट को-ऑर्ड सेट में दिशा पाटनी ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, बोल्ड अदाओं से मचाया तहलका

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Disha Patani bold look
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Mon, 15 Jun 2026 (13:08 IST) Updated Date: Mon, 15 Jun 2026 (13:12 IST)
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बॉलीवुड इंड्स्ट्री की सबसे फिट और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में शुमार दिशा पाटनी अपनी बोल्डनेस और बेहतरीन स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं। वह अपनी बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। 
 
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इस बार दिशा पाटनी ने बेहद अट्रैक्टिव और सिजलिंग 'लेपर्ड प्रिंट' को-आर्ड सेट में अपनी तस्वीरें शेयर की है। इस आउटफिट में एक बोल्ड हॉल्टर-नेक क्रॉप टॉप शामिल है, जिसमें डीप प्लंजिंग नेकलाइन दी गई है। 

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यह टॉप दिशा की टोंड बॉडी और एब्स को पूरी तरह से फ्लॉन्ट कर रहा है। इसके साथ उन्होंने मैचिंग हाई-वेस्टेड लॉन्ग बॉडीकॉन स्कर्ट कैरी की है, जो उनके परफेक्ट कर्व्स को बखूबी निखार रही है। 
 
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दिशा का यह को-आर्ड सेट न सिर्फ वाइल्ड वाइब्स दे रहा है, बल्कि समर फैशन के लिए एक बड़ा बोल्ड इंस्पिरेशन भी है। दिशा पाटनी अपने सिजलिंग और बोल्ड पोज के लिए मशहूर हैं, और इस फोटोशूट में भी उन्होंने अपनी इस कला का शानदार प्रदर्शन किया है।

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तस्वीरों में वह एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। कभी वह जमीन पर बैठकर रिलैक्स्ड अंदाज में पोज दे रही हैं, तो कभी वुडन चेयर पर बैठकर बेहद एलीगेंट और सिजलिंग पोज देती नजर आ रही हैं। 
 
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मेकअप की बात करें तो दिशा ने इसे 'न्यूड एंड सटल' रखा है—ग्लोसी लिप्स, न्यूड आईशैडो और हल्के मस्कारा के साथ उनका नेचुरल लुक उभर कर आ रहा है।

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दिशा ने अपने इस वाइल्ड लुक को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अपने बालों को खुला रखा है। उनके लंबे, काले और चमकदार बाल सॉफ्ट वेव्स के साथ बीच से पार्टेड होकर उनके कंधों पर बिखरे हुए हैं। यह सिंपल मगर क्लासी हेयर स्टाइल उनके चेहरे की बनावट को परफेक्ट फ्रेम दे रहा है। 
 
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एक्सेसरीज के मामले में दिशा ने मिनिमलिज्म को चुना है। उन्होंने अपने बाएं हाथ में कुछ थिक मैरून और गोल्डन कलर के कलर्ड कड़े पहने हैं और कानों में छोटे गोल्डन स्टड्स कैरी किए हैं, जो लेपर्ड प्रिंट के साथ बेहद सलीके से मैच हो रहे हैं।
 

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