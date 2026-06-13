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दिशा पाटनी का बोल्ड अवतार, बैकलेस गाउन में दिखाया ग्लैमरस अंदाज

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Disha Patani
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 13 Jun 2026 (11:53 IST) Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 (11:58 IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने ग्रेसफुल लुक और बोल्ड फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। दिशा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में दिशा का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है। 
 
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हाल ही में दिशा पाटनी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने सामने आते ही सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा का बोल्ड अंदाज और कॉन्फिडेंस देखने लायक है।

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दिशा पाटनी के ऑलिव ग्रीन कलर का बेहद खूबसूरत और चमकीला नेट गाउन पहना हुआ है। इस ड्रेस पर शानदार सेक्विन वर्क किया गया है, जो लाइट पड़ने पर और भी ज्यादा चमक रहा है।
 
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दिशा की ड्रेस का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट इसका 'कमर से कट-आउट' डिज़ाइन और बैकलेस होना है। यह गाउन पूरी तरह से बैकलेस है, जो दिशा के परफेक्ट टोंड फिगर और कर्क्स को बेहद खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रहा है। 
 
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इसके साथ ही, ड्रेस में दिया गया थाई-हाई स्लिट उनके पैर को एक टोन्ड और अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। दिशा एक सॉलिड ब्लू बैकग्राउंड के सामने खड़े होकर अपनी पूरी ड्रेस और स्ट्रेपी हील्स को शोकेस कर रही हैं। 

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इस लुक को कम्प्लीट करने के लिए दिशा ने अपने बालों को विंटेज वेवी लुक दिया है, जो 90 के दशक के रेट्रो एरा की याद दिलाता है। उन्होंने अपने मेकअप को न्यूड और लिपस्टिक को थोड़ा डार्क ब्राउन शेड में रखा है। हाथों में मैचिंग ब्रेसलेट्स और पैरों में स्ट्रैपी हील्स उनके इस लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
 
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दिशा पाटनी का यह लुक उन लोगों के लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन है जो किसी कॉकटेल पार्टी या नाइट इवेंट में बोल्ड और क्लासिक दिखना चाहते हैं। दिशा ने साबित कर दिया है कि बोल्डनेस को एलिगेंस के साथ कैसे कैरी किया जाता है।
 

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