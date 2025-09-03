ट्रांसपेरेंट टॉप में दिशा पाटनी ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, बोल्ड तस्वीरों से मचाया तहलका

दिशा पाटनी बॉलीवुड की बोल्ड और फिट एक्ट्रेस में से एक हैं। वह अपने बोल्ड अंदाज से इंटरनेट पर आग लगाती रहती हैं। दिशा का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है।

इस बार दिशा ने ट्रांसपेरेंट टॉप और मिनी स्कर्ट में अपनी कुछ सुपर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है। ट्रांसपेरेट टॉप में दिशा अपनी ब्रालेट फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं।

तस्वीरों में दिशा अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। एक्ट्रेस ने ग्लॉसी मेकअप और खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है।

दिशा पाटनी तस्वीरों में एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। फैंस को दिशा का यह बोल्ड अंदाज काफी पसंद आ रहा है।