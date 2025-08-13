Festival Posters

ब्लू ऑफ शोल्डर गाउन में दिशा पाटनी का सुपर सिजलिंग अंदाज, फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 13 अगस्त 2025 (17:52 IST)
दिशा पाटनी अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। दिशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
इस बार दिशा ने ब्लू कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। इस डीपनेक बॉडीफिटेड गाउन में दिशा अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। 
 
दिशा पाटनी ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने गले में खूबसूरत डायमंड नेकलेस कैरी किया है। 
 
तस्वीरों में दिशा एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस का यह सुपर सिजलिंग लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। 
 
दिशा ने यह खूबसूरत गाउन पहनकर डिजाइनर गौरव गुप्ता के पहले ब्राइडल क्रॉइचर शोकेस क्वांटम एंटेंगलमेंट में शिरकत की थी। 
 
दिशा पाटनी हमेशा ही अपने इस तरह के बोल्ड और धांसू लुक की वजह से छाई रहती हैं। वह बहुत ही फिटनेस फ्रीक हैं और अपने वर्कआउट और डाइट पर ध्यान देती हैं।

