बैकलेस स्ट्रैपी ड्रेस में दिशा पाटनी का कातिलाना अंदाज, बोल्ड अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

दिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपने ग्लैमरस अंदाज और फिटनेस के लिए मशहूर हैं। दिशा बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस में से एक हैं। 33 साल की दिशा पाटनी का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड एंड हॉट तस्वीरों से भरा हुआ है।

इस बार दिशा पाटनी ने अपना बोल्ड बैकलेस लुक फैंस को दिखाया है। तस्वीरों में वह बैकलेस स्ट्रैपी ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। लाइट ब्लू कलर के इस आउटफिट में दिशा बेहद आकर्षक लग रही हैं।

इस शॉर्ट ड्रेस में दिशा अपने टोन्ड लेग्स और पतली कमरियां फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। दिशा बेहद आत्मविश्वास के साथ कैमरे के सामने पोज देती नजर आ रही हैं।

दिशा पटानी हमेशा अपनी फिटनेस और बोल्ड लुक्स के लिए जानी जाती हैं। इंस्टाग्राम पर दिशा के 61.3 मिलियन फॉलोअर्स है।