ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बैकलेस स्ट्रैपी ड्रेस में दिशा पाटनी का कातिलाना अंदाज, बोल्ड अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

Advertiesment
हमें फॉलो करें Disha Patani backless look

WD Entertainment Desk

, रविवार, 24 अगस्त 2025 (12:54 IST)
दिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपने ग्लैमरस अंदाज और फिटनेस के लिए मशहूर हैं। दिशा बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस में से एक हैं। 33 साल की दिशा पाटनी का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड एंड हॉट तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
इस बार दिशा पाटनी ने अपना बोल्ड बैकलेस लुक फैंस को दिखाया है। तस्वीरों में वह बैकलेस स्ट्रैपी ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। लाइट ब्लू कलर के इस आउटफिट में दिशा बेहद आकर्षक लग रही हैं।
 
इस शॉर्ट ड्रेस में दिशा अपने टोन्ड लेग्स और पतली कमरियां फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। दिशा बेहद आत्मविश्वास के साथ कैमरे के सामने पोज देती नजर आ रही हैं। 
 
दिशा पटानी हमेशा अपनी फिटनेस और बोल्ड लुक्स के लिए जानी जाती हैं। इंस्टाग्राम पर दिशा के 61.3 मिलियन फॉलोअर्स है। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कॉर्सेट टॉप और स्लीक स्कर्ट में सुहाना खान का ग्लैमरस अंदाज, बढ़ाई फैंस के दिल की धड़कन

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels