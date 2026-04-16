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दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

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Disha Patani hot photos
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (16:51 IST) Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (16:56 IST)
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बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। 
 
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इन तस्वीरों में दिशा ने न केवल अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है, बल्कि 2000 के दशक के लोकप्रिय यो2के फैशन को भी एक नए, फ्रेश अवतार में पेश किया है।
 
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दिशा पाटनी 'जूसी कॉट्योर' ब्रांड का एक ब्लैक वेल्लोर ट्रैकसूट पहने नज़र आ रही हैं। इस आउटफिट में उन्होंने एक क्रॉप की गई ज़िपर हुडी पहनी है, जिस पर क्रिस्टल से सजे J लोगो और Juicy शब्द लिखे हैं। 
 
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हुडी के नीचे से दिशा की टोन्ड एब्स और वेस्ट साफ़ नज़र आ रही है, जिसे उन्होंने वेली चेन्स की कई लेयर्स के साथ और भी आकर्षक बनाया है। 
 
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इसके साथ दिशा ने बेल बॉटम स्टाइल का फ्लैड पैंट पहना हैं, जिन पर पीछे की तरफ क्रिस्टल से सजे Juicy शब्द लिखे हुए हैं।
 
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तस्वीरों में दिशा एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना क्लीवेज फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। 
 
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दिशा ने मिनिमल मेकअप, न्यूड लिपस्टिक और खुले कर्ली बालो के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। वेली चेन्स और स्टैक्ड ब्रेसलेट्स ने इस लुक में एक एक्स्ट्रा ग्लैमर जोड़ दिया है। 
 
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दिशा पाटनी का यह नया लुक उनके फैंस के लिए किसी विज़ुअल ट्रीट से कम नहीं है। तस्वीरों पर कमेंट कर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। 
 

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