रेड साड़ी में दिशा पाटनी का किलर लुक, तस्वीरें देख फैंस हुए दीवाने

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (17:34 IST)
बॉलीवुड की सबसे फिट और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में शुमार दिशा पाटनी अपनी तस्वीरों से इंटरनेट परत तहलका मचाती रहती हैं। एक बार फिर दिशा अपनी लेटेस्ट तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने ट्रेडिशनल साड़ी को इतना बोल्ड और स्टाइलिश टच दिया है कि उनके लुक की जमकर चर्चा हो रही है।
 
webdunia
रेड और गोल्डन कॉम्बिनेशन की इस साड़ी में दिशा का अंदाज बेहद हॉट और एलीगेंट नजर आ रहा है। उन्होंने रेड शिमरी साड़ी के साथ हैवी एम्ब्रॉयडर्ड कॉर्सेट ब्लाउज पहना है, जो उनके लुक को मॉडर्न और रॉयल टच दे रहा है। 
 
webdunia
स्ट्रैपलेस डिजाइन और फिटेड पैटर्न वाला ब्लाउज उनकी फिट बॉडी को खूबसूरती से हाईलाइट कर रहा है। यह लुक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न स्टाइल का परफेक्ट फ्यूजन है, जिसने उनके फैन्स को दीवाना बना दिया है।
 
webdunia
तस्वीरों में दिशा सिजलिंग अंदाज में अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं। कहीं वह बैक पोज में अपनी लॉन्ग ब्रेड फ्लॉन्ट कर रही हैं, तो कहीं कैमरे की तरफ इंटेंस लुक देती दिखाई दे रही हैं।
 
webdunia
दिशा के फेशियल एक्सप्रेशन बेहद कॉन्फिडेंट और सेंसुअल हैं, जो तस्वीरों को और भी आकर्षक बना रहे हैं। साइड प्रोफाइल में उनका ग्लोइंग स्किन और शार्प फीचर्स साफ नजर आते हैं।
 
webdunia
दिशा ने इस लुक के लिए ग्लोइंग बेस मेकअप, न्यूड लिप शेड और सॉफ्ट स्मोकी आईज चुनी हैं। हाईलाइटर उनके चीकबोन्स को शाइन दे रहा है।
 
webdunia
हेयर स्टाइल की बात करें तो दिशा पाटनी ने लॉन्ग ब्रेड बनाई है, जो ट्रेडिशनल वाइब को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। फ्रंट से सॉफ्ट स्ट्रैंड्स उनके चेहरे को फ्रेम कर रहे हैं।
 
webdunia
इसके अलावा गोल्डन चोकर नेकलेस, मैचिंग झुमके और स्टेटमेंट रिंग दिशा के पूरे लुक को रॉयल टच दे रहे हैं। दिशा की ये तस्वीरें शेयर होते ही वायरल हो गईं। फैंस कमेंट सेक्शन में Gorgeous, Hot, Queen जैसे रिएक्शन दे रहे हैं। 
 

