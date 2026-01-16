Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिशा पाटनी ने फिर बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, डीपनेक गाउन में शेयर की सुपर बोल्ड तस्वीरें

Advertiesment
हमें फॉलो करें Disha Patani deep neck gown

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (14:12 IST)
दिशा पाटनी फिल्मों से ज्यादा अपने हॉट एंड सिजलिंग लुक की वजह से चर्चा में रहती हैं। दिशा का इंस्टा अकाउंट उनकी बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
webdunia
दिशा इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उनका नाम पंजाबी सिंगर तलविंदर संग जोड़ा जा रहा है। हाल ही में दोनों को नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी में एक साथ देखा गया। जब से दोनों के डेटिंग करने की खबरें आ रही है। 

ALSO READ: हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस रिव्यू: दर्शकों को किया अनहैप्पी
 
webdunia
इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। दिशा ने रेड कलर के बोल्ड गाउन में अपनी कुछ तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। 
 
webdunia
इस डीपनेक गाउन में दिशा पाटनी अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। दिशा का यह गाउन सिर्फ पतली सी डोरी पर टिका हआ है। 
 
webdunia
दिशा ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने डायमंड इयरिंग्स कैरी किए हैं। 
 
webdunia
‍तस्वीरों में दिशा पाटनी एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह कभी जमीन पर बैठकर तो कभी खड़े होकर पोज दे रही हैं। 
 
webdunia
दिशा के इस बोल्ड लुक पर हर कोई दीवाना हो गया है। फैंस के साथ ही सेलेब्स भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दिशा की बेस्टफ्रेंड मौनी रॉय ने कमेंट किया, 'मेरी बहन सबसे खूबसूरत है। बस इतना ही।'
 
webdunia
33 साल की दिशा पाटनी इंडस्ट्री की सबसे हॉट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर उनके 61.4 मिलियन फॉलोअर्स है। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भूमि पेडनेकर की क्राइम थ्रिलर 'दलदल' का टीजर रिलीज, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा प्रीमियर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels