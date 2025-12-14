Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस में दिशा पाटनी ने दिखाई सिजलिंग अदाएं, देखिए तस्वीरें

Advertiesment
हमें फॉलो करें Disha Patani's super bold look

WD Entertainment Desk

, रविवार, 14 दिसंबर 2025 (16:52 IST)
दिशा पाटनी बॉलीवुड की सबसे हॉट एंड ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हैं। वह अक्सर अपनी सिजलिंग तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। दिशा का इंस्टा अकाउंट उनकी बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
webdunia
इस बार दिशा ने येलो कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। इस ड्रेस में दिशा अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। 
 
webdunia
इस ऑफ-शोल्डर शॉर्ट ड्रेस में दिशा की सिजलिंग अदाएं देखने लायक है। वह अलग अलग स्टाइल में पोज देती नजर आ रही हैं। 
 
webdunia
दिशा ने ग्लॉसी मेकअप, खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ उन्होंने कानों में बटरफ्लाई डिजाइन डायमंड इयरिंग पहने हैं। 
 
webdunia
दिशा तस्वीरों में एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। 
 
webdunia
दिशा का यह बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फैंस तस्वीरों पर कमेंट करके उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नेचुरल स्टार नानी ने डायरेक्ट श्रीकांत ओडेला के बर्थडे पर 'द पैराडाइज' का BTS वीडियो किया रिलीज

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels