ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस में दिशा पाटनी ने दिखाई सिजलिंग अदाएं, देखिए तस्वीरें

दिशा पाटनी बॉलीवुड की सबसे हॉट एंड ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हैं। वह अक्सर अपनी सिजलिंग तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। दिशा का इंस्टा अकाउंट उनकी बोल्ड तस्वीरों से भरा हुआ है।

इस बार दिशा ने येलो कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। इस ड्रेस में दिशा अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं।

इस ऑफ-शोल्डर शॉर्ट ड्रेस में दिशा की सिजलिंग अदाएं देखने लायक है। वह अलग अलग स्टाइल में पोज देती नजर आ रही हैं।

दिशा ने ग्लॉसी मेकअप, खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ उन्होंने कानों में बटरफ्लाई डिजाइन डायमंड इयरिंग पहने हैं।

दिशा तस्वीरों में एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं।

दिशा का यह बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फैंस तस्वीरों पर कमेंट करके उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।