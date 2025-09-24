Hanuman Chalisa

व्हाइट डीपनेक गाउन में दिशा पाटनी ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, बोल्ड तस्वीरों से मचाया तहलका

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (13:04 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरे‍ली स्थित घर पर बीते दिनों गोलीबारी की घटना हुई थी। इस घटना के बाद मुंबई में दिशा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि इस घटना के बाद भी सोशल मीडिया पर दिशा का जलवा कम नहीं हुआ है। 
 
webdunia
दिशा ने हाल ही में व्हाइट कलर की ड्रेस में अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों में दिशा का कॉन्फिडेंस और स्टाइल सबका ध्यान खींच रहा है। 
 
webdunia
दिशा पाटनी व्हाइट कलर की डीपनेक बॉडीकॉन ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। वह अपना क्लीवेज फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। 
 
webdunia
दिशा ने न्यूड मेकअप और बालों का बन बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही पैरों में हाई हील्स भी कैरी की हैं।
 
webdunia
तस्वीरों में दिशा कभी बैठकर तो कभी साइड पोज दे रही हैं। इस ड्रेस में उनका कर्वी फिगर साफ तौर पर देखा जा सकता है।  एक्ट्रेस का यह किलर अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। 
 
webdunia
वर्क फ्रंट की बात करें तो दिशा पाटनी ने हाल ही में इमरान हाशमी के साथ बैंकॉक में आवारापन 2 की शूटिंग शुरू की है। इसके अलावा वह ‘वेलकम टू द जंगल’ में नजर आने वाली हैं। 
 

