'माना के हम यार नहीं' में खुशी की भूमिका में दिव्या पाटिल का नजर आया जबरदस्त अवतार, नया प्रोमो रिलीज

स्टार प्लस हमेशा अपने दर्शकों के लिए अपने साथ बांधे रखने वाला और दिलचस्प शो लेकर आता रहा है। ऐसे में अब चैनल अपनी शानदार लाइनअप में एक और खास शो जोड़ने जा रहा है, जिसका नाम है 'माना के हम यार नहीं'। इस शो की कहानी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के इर्द-गिर्द घूमती, जो एक मजबूत और दिलचस्प कहानी पेश करने का इशारा है।

शो में टैलेंटेड मंजीत मक्कड़ और दिव्या पाटिल को टैलेंटेड जोड़ी बतौर लीड नजर आने वाली है। उभरती उत्सुकता के बीच, शो का नया प्रोमो रिलीज़ किया गया है, जिसमें दिव्या पाटिल को खुशी के रूप में पेश किया गया है, एक ऐसी इस्त्रीवाली जिसकी आत्मविश्वास और अनुभव खुद-ब-खुद सब कुछ बयान करते हैं।

'माना के हम यार नहीं' का नया प्रोमो दिव्या पाटिल को एक आकर्षक अवतार में दिखाता है। आत्मविश्वासी, अनुभवी और अपनापन से भरी, वह अपनी मौजूदगी से एक अलग ही आकर्षण बिखेरती हैं। फिलहाल लोग उन्हें उनके काम के लिए जानते हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब उनका नाम ही उनकी पहचान बन जाएगा।

प्रोमो में मनजीत मक्कड़ को कृष्णा के रूप में भी दिखाया गया है, जो प्रोमो में एक गेस्ट के तौर पर नजर आते हैं। शो में, कृष्णा एक ठग है, जो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है जैसे चाहे वह खुद को डॉक्टर या पुलिस वाला साबित करना हो या शादी करके फायदा उठाना। वहीं, खुशि एक इस्त्रीवाली है, जो जीवन यापन के लिए कपड़े इस्त्री करती है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभालती है।