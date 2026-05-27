Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






शादी के 10 साल बाद जुड़वां बेटों की मां बनीं दिव्यांका त्रिपाठी, विवेक दहिया बोले- मेरे करण-अर्जुन आ गए

Advertiesment
Divyanka Tripathi baby
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 27 May 2026 (10:52 IST) Updated Date: Wed, 27 May 2026 (10:54 IST)
google-news
छोटे पर्दे का सबसे पसंदीदा और खूबसूरत कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया माता-पिता बन गए हैं। शादी के करीब 10 साल बाद कपल के घर एक नहीं, बल्कि दो-दो नन्हे मेहमानों की किलकारियां गूंजी हैं। दिव्यांका त्रिपाठी ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया है।
 
दिव्यांका और विवेक ने अपने जुड़वां बेटों के जन्म की खुशखबरी सोशल मीडिया के जरिए फैंस संग शेयर की है। उन्होंने एक क्यूट तस्वीर शेयर बताया कि उनके घर डबल खुशियां आई हैं। विवेक ने बच्चों के आगमन की खबर देते हुए लिखा, 'हमने भगवान से खुशियां मांगी थीं, और उन्होंने कहा- 'डबल ले लो।' जुड़वां बेटों का आशीर्वाद मिला है।'
 
विवेक दहिया ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है... 'द बॉयज' यहां आ चुके हैं और जिंदगी पहले से ही इतनी खूबसूरत लग रही है, जितनी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे करण अर्जुन आ गए! जब दिव (दिव्यांका) और मैं पेरेंटहुड के इस अविश्वसनीय नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। 

ALSO READ: गवर्नर: मनोज बाजपेयी की फिल्म में 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी
 
विवेक ने यह भी साफ किया कि दिव्यांका और दोनों नवजात बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इस समय पूरा परिवार इस जादुई पल के आनंद में डूबा हुआ है। जैसे ही विवेक और दिव्यांका ने यह गुड न्यूज सोशल मीडिया पर शेयर की, कमेंट सेक्शन बधाई संदेशों से भर गया। टीवी इंडस्ट्री के उनके तमाम दोस्तों ने कपल पर प्यार बरसाया। 
 
बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की मुलाकात मशहूर टीवी सीरियल 'ये है मोहब्बतें' के सेट पर हुई थी। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और जुलाई 2016 में भोपाल में दोनों ने धूमधाम से शादी रचाई थी। पिछले 10 सालों से यह कपल लगातार फैंस को कपल गोल्स देता आया है और अब जुड़वां बच्चों के माता-पिता बनने के बाद उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू हो चुका है।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो: एलियंस का आगमन- एक अनोखी साई-फाई और पारिवारिक गाथा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels