शादी के 10 साल बाद जुड़वां बेटों की मां बनीं दिव्यांका त्रिपाठी, विवेक दहिया बोले- मेरे करण-अर्जुन आ गए

Publish Date: Wed, 27 May 2026 (10:52 IST)
Updated Date: Wed, 27 May 2026 (10:54 IST)
छोटे पर्दे का सबसे पसंदीदा और खूबसूरत कपल दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया माता-पिता बन गए हैं। शादी के करीब 10 साल बाद कपल के घर एक नहीं, बल्कि दो-दो नन्हे मेहमानों की किलकारियां गूंजी हैं। दिव्यांका त्रिपाठी ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया है।
दिव्यांका और विवेक ने अपने जुड़वां बेटों के जन्म की खुशखबरी सोशल मीडिया के जरिए फैंस संग शेयर की है। उन्होंने एक क्यूट तस्वीर शेयर बताया कि उनके घर डबल खुशियां आई हैं। विवेक ने बच्चों के आगमन की खबर देते हुए लिखा, 'हमने भगवान से खुशियां मांगी थीं, और उन्होंने कहा- 'डबल ले लो।' जुड़वां बेटों का आशीर्वाद मिला है।'
विवेक दहिया ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है... 'द बॉयज' यहां आ चुके हैं और जिंदगी पहले से ही इतनी खूबसूरत लग रही है, जितनी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे करण अर्जुन आ गए! जब दिव (दिव्यांका) और मैं पेरेंटहुड के इस अविश्वसनीय नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है।
विवेक ने यह भी साफ किया कि दिव्यांका और दोनों नवजात बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इस समय पूरा परिवार इस जादुई पल के आनंद में डूबा हुआ है। जैसे ही विवेक और दिव्यांका ने यह गुड न्यूज सोशल मीडिया पर शेयर की, कमेंट सेक्शन बधाई संदेशों से भर गया। टीवी इंडस्ट्री के उनके तमाम दोस्तों ने कपल पर प्यार बरसाया।
बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की मुलाकात मशहूर टीवी सीरियल 'ये है मोहब्बतें' के सेट पर हुई थी। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और जुलाई 2016 में भोपाल में दोनों ने धूमधाम से शादी रचाई थी। पिछले 10 सालों से यह कपल लगातार फैंस को कपल गोल्स देता आया है और अब जुड़वां बच्चों के माता-पिता बनने के बाद उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय शुरू हो चुका है।
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