क्या आप जानते हैं गोविंदा का पूरा नाम, जानिए चीची के बारे में कुछ रोचक जानकारियां

21 दिसंबर 2025 (13:43 IST)
1. 21 दिसंबर 1963 को जन्मे गोविंदा के पिता अभिनेता अरूण कुमार आहुजा ने एक फिल्म का निर्माण किया था जिसमें उन्हें घाटा हुआ। 
 
2. गोविंदा की माता निर्मला आहुजा अभिनेत्री और गायिका भी थीं। 
 
3. फिल्म में नुकसान होने के बाद, गोविंदा के पिता बीमार रहने लगे और कार्टर रोड के बंगले से उनके परिवार को विरार जाकर रहना पड़ा जहां गोविंदा का जन्म हुआ। 
 
4.  गोविंदा छह भाई बहनों में सबसे छोटे है और उन्हें प्यार से ची ची बुलाया जाता था। 
 
5. गोविंदा वसाई के कॉलेज से कॉमर्स स्नातक हैं। उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में करियर बनाने की सलाह दी थी। 
 
6. फिल्मों में करियर बनाने की सोच रहे गोविंदा ने फिल्म डिस्को डांसर देखने के बाद घंटों डांस मूव्स की प्रेक्टिस कर अपना एक वीडियो कैसेट तैयार किया। 
 
7. गोविंदा का पहला जॉब एक खाद का विज्ञापन था। फिल्मों में उनका पहला मुख्य रोल उनके अंकल आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म में था। 
 
8. गोविंदा ने अपनी दूसरी फिल्म लव 86 की शुटिंग जून 1985 में की और जुलाई मध्य तक पूरी 40 और फिल्में साइन कर लीं। 
 
9. गोविंदा अब तक बारह बार फिल्मफेयर के लिए नामांकित हो चुके हैं। वह एक स्पेशल फिल्मफेयर, बेस्ट कॉमेडियन केटेगरी में एक फिल्मफेयर और चार ज़ी सिने अवार्ड जीत चुके हैं। 
 
10. गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरूआत 1986 में इल्जाम के साथ की थी। तब से लेकर अब तक वह 165 से भी अधिक फिल्मों में नजर आ चुके हैं। 
 
11. गोविंदा के प्रिय अभिनेता धर्मेन्द्र हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी तब गोविंदा ने पत्नी को धर्मेन्द्र की फोटो पास में रखने को दिया था ताकि गोविंदा की आने वाली संतान धर्मेन्द्र की तरह खूबसूरत हो। 
 
12. अपने करियर में गोविंदा ने डबल रोल के अलावा, फिल्म हद कर दी आपने में छह रोल निभाए। 
 
13. गोविंदा की कई फिल्मों के टाइटल में नंबर वन होने के कारण उनका निकनेम नंबर वन पड़ गया।  
 
14. अभिनेता, कॉमेडियन और पूर्व राजनीतिज्ञ गोविंदा का पूरा नाम गोविंदा अरूण आहुजा है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं।
 
15. गोविंदा अक्सर सेट पर लेट आते थे और इसके कारण कई निर्माता-निर्देशक उनसे परेशान रहे हैं।  
 
16. अपने राजनीति में करियर के दौरान गोविंदा ने कहा कि उनका चुनाव प्रवास, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर है।
 
17. अपने सांसद के तौर पर दस महिनों के दौरान गोविंदा ने सांसद राशि का विकास कार्यो के लिए बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। मीडिया में इस बात के उछल जाने के बाद उन्होंने इस राशि का इस्तेमाल प्रारंभ किया 
 
18. निर्देशक डेविड धवन के साथ गोविंदा ने कई सफल फिल्में दी हैं। डेविड-गोविंदा की जोड़ी एक तरह से फिल्म की सफलता की गारंटी थी। 
 
19. गोविंदा ने कई कलाकारों के साथ बार बार काम किया है। शक्ति कपूर के साथ उन्होंने 42 फिल्में की हैं। 
 
20. कादर खान के साथ गोविंदा 41 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। शक्ति कपूर, गोविंदा और कादर खान एक साथ 22 फिल्में कर चुके हैं। 
 
21. नीलम, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के साथ गोविंदा ने दस दस फिल्में की हैं।  
 
22. सांसद के तौर पर गोविंदा को काफी आलोचना झेलनी पड़ी। उन पर इल्जाम लगे कि वह अपने क्षेत्र लोगों से मिलते नहीं और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। खासतौर पर जुलाई 2005 की बारिश के दौरान जिसमें 450 लोगों की जान चली गई थी।   
 
23. अपने सांसद के कार्यकाल के दौरान गोविंदा ने खुले तौर पर शक्ति कपूर का एक स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद समर्थन किया और डांस बार पर बैन लगाने का विरोध। 
 
24. फिल्म खुद्दार की शूटिंग के लिए जाते समय गोविंदा मरते मरते बचे। उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा गई। उनके सिर पर गहरी चोट लगने और खून बहने के बावजूद उन्होंने शूटिंग रद्द नहीं की। 
 
25. गोविंदा ने एक दर्शक संतोष राय को फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर चांटा मार दिया था। संतोष पर आरोप था कि वह फिल्म की क्रू में शामिल लड़कियों से बदतमीजी कर रहा था और गोविंदा द्वारा प्रार्थना करने के बाद भी वहां से नहीं गया। संतोष राय ने चांटे को लेकर एक केस मुंबई हाई कोर्ट ने लगाया जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में यह केस सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया गया। दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को माफी मांगने को कहा। 

