डॉन 3 विवाद को खत्म करने आगे आए सलमान खान, फरहान अख्तर-रणवीर सिंह को दी यह सलाह

बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों 'डॉन 3' विवाद छाया हुआ है। रणवीर सिंह के अचानक 'डॉन 3' से आउट होने के बाद यह फिल्म अधर में लटक गई है। वहीं फिल्म के निर्माता फरहान अख्तर की शिकायत के बाद FWICE ने रणवीर के खिलाफ 'नॉन-कोऑपरेशन' नोटिस जारी किया है। यानी फेडरेशन से जुड़े लोग अब रणवीर के साथ काम नहीं करेंगे।

रणवीर पर बैन लगने के बाद उनके सपोर्ट में कई सेलेब्स आगे आ रहे हैं। कई सेलेब्स फरहान अख्तर और रणवीर के बीच सुलाह कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब इस मामले को शांत करने के लिए बॉलीवुड 'भाईजान' सलमान खान ने कमान संभाल ली है।

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान ने रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच चल रही इस लड़ाई को शांत कराने का फैसला लिया है। सलमान खान इस पूरे विवाद को मीडिया सर्कस या कानूनी लड़ाई में बदलते नहीं देखना चाहते। सलमान खान, रणवीर सिंह को भी बेहद पसंद करते हैं और अख्तर परिवार से भी उनके पुराने व करीबी रिश्ते हैं। इसलिए, उन्होंने किसी बाहरी संस्था या कोर्ट-कचहरी को शामिल करने के बजाय दोनों पक्षों से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की है।

सलमान खान ने फरहान और रणवीर दोनों से फोन पर लंबी बातचीत की है। उन्होंने दोनों का पक्ष समझा और उन्हें याद दिलाया कि फिल्म इंडस्ट्री में क्रिएटिव डिफरेंसेस होना दशकों पुरानी और बेहद सामान्य बात है। सलमान का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस विवाद की वजह से किसी भी स्टार या प्रोजेक्ट का भविष्य प्रभावित न हो।

सलमान का मानना है कि बॉलीवुड के आंतरिक मुद्दों को बाहरी संगठनों के हस्तक्षेप के बिना, आपसी बातचीत से ही सुलझाया जाना चाहिए। सलमान ने दोनों से कहा कि इस विवाद की कड़वाहट खत्म होने के बाद, वे एक वन-इंडस्ट्री की तरह सोचें और भविष्य में किसी अन्य प्रोजेक्ट पर साथ काम करें।

'धुरंधर' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद रणवीर सिंह इस समय अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं। ऐसे में FWICE का बैन उनके करियर और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। लेकिन अब जब सलमान खान ने इस मामले में मध्यस्थता की है, तो दोनों ही पक्षों ने उनके सुझावों को बेहद गंभीरता से लिया है।

माना जा रहा है कि सलमान के हस्तक्षेप के बाद रणवीर सिंह और फरहान अख्तर अब आपसी वित्तीय समझौते की राह तलाश रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो जल्द ही रणवीर सिंह पर लगा FWICE का बैन हटा लिया जाएगा और बॉलीवुड का यह सबसे बड़ा विवाद बिना किसी और ड्रामे के हमेशा के लिए शांत हो जाएगा।

क्या है 'डॉन 3' का पूरा विवाद? साल 2023 में जब फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को नए 'डॉन' के रूप में पेश किया, तो फैंस काफी उत्साहित थे। लेकिन हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की ऐतिहासिक सफलता के बाद स्थितियां बदल गईं। रणवीर सिंह और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच स्क्रिप्ट और क्रिएटिव डिसीजन्स को लेकर गहरे मतभेद पैदा हो गए।

शूटिंग शुरू होने के ठीक 10 दिन पहले रणवीर सिंह ने अचानक इस मेगा प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी का दावा है कि फिल्म के प्री-प्रोडक्शन पर 40 से 45 करोड़ रुपए का भारी-भरकम खर्च हो चुका था, जो रणवीर के वॉकआउट से पूरी तरह डूब गया। इसके बाद मामला FWICE तक पहुंचा, जिसने रणवीर के असहयोगपूर्ण रवैये को देखते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया।