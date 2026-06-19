Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'कॉकटेल 2' के साथ रिलीज होते ही लीक हुआ 'ईथा' का टीजर, लावणी डांसर बन छाईं श्रद्धा कपूर

Advertiesment
Shraddha Kapoor
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 (14:07 IST) Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 (14:09 IST)
google-news
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ईथा' का पहला आधिकारिक टीज़र सिनेमाघरों में फिल्म 'कॉकटेल 2' के साथ रिलीज हो गया है। 'ईथा' का टीजर कुछ ही घंटों बाद ऑनलाइन लीक भी हो गया। 
 
यह टीज़र शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' की थिएट्रिकल स्क्रीनिंग के साथ अटैच किया गया था। सुबह के शो देखने पहुंचे दर्शकों ने थिएटर से इसके वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए, जिसके बाद से ही #Eetha इंटरनेट पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है।
 
इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक मिनट से अधिक लंबे इस टीज़र ने दर्शकों को हैरान कर दिया है। टीज़र की शुरुआत में श्रद्धा कपूर पारंपरिक नौवारी साड़ी पहने एक पारंपरिक मराठी लुक में नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है उनका 9 महीने की गर्भवती महिला वाला लुक।
 
टीज़र के एक बेहद भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सीक्वेंस में दिखाया गया है कि मंच पर प्रस्तुति देने के दौरान ही उनके श्रद्धा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। इसके बाद वह पर्दे के पीछे जाती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, एक पत्थर से गर्भनाल काटती हैं और अपने पेट पर दोबारा साड़ी कसकर चंद मिनटों के भीतर वापस स्टेज पर नाचने के लिए उतर आती हैं। यह दृश्य कला के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है, जिसे देखकर नेटिजन्स श्रद्धा कपूर के अभिनय की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

ALSO READ: कॉकटेल 2 मूवी रिव्यू: खूबसूरत पैकेजिंग में परोसा गया कमजोर रोमांस
 
टीजर में श्रद्धा का लुक और उनकी एक्टिंग इतनी खतरनाक है कि इससे देखकर फैंस हैरान है। 'ईथा' महाराष्ट्र की लोक नाट्य परंपरा की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक, महान लावणी और तमाशा डांसर विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के वास्तविक जीवन पर आधारित है। 
 
विठाबाई ने अपनी कला के दम पर कई पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन किया। पारंपरिक लोक कला में उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए उन्हें 1957 और 1990 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित पदकों से सम्मानित किया गया था। यह फिल्म 1940 से 1990 के बीच के उनके संघर्ष, सफलता और उनके जीवन के उतार-चढ़ाव भरे सफर को पर्दे पर जीवंत करेगी। 
 
इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर कर रहे हैं, जो इससे पहले विक्की कौशल स्टारर 'छावा' और 'मिमी' जैसी शानदार फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। वहीं, इस प्रोजेक्ट के जरिए श्रद्धा कपूर एक बार फिर निर्माता दिनेश विजान के साथ जुड़ी हैं।  फिल्म में श्रद्धा कपूर के अलावा रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। 'ईथा' 28 अगस्त को रक्षाबंधन के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

शाहरुख खान ने दिखाई दरियादिली, मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' का 42 लाख बिल किया माफ, अब बॉक्स ऑफिस पर रच रही इतिहास

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels