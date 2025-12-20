Biodata Maker

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आया 6 साल का लीप, एकता कपूर ने बताई वजह

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (16:18 IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में 6 साल का लीप आ गया है। अब तुलसी और मिहिर की राहें अलग हो गई है। आने वाले एपिसोड़ में कई नए बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। हाल ही में टीवी क्वीन एकता कपूर ने ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में आए बहुचर्चित लीप पर अपनी बात रखी है।
 
एकता कपूर ने इस बड़े बदलाव के पीछे की सोच को साफ करते हुए बताया कि कहानी को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। एकता कपूर का कहना है कि यह लीप किसी ड्रामैटिक अंत के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई को दिखाने के लिए लाया गया है।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एकता कपूर ने बताया कि शो में लीप लाने का फैसला इस सोच से लिया गया कि समय के साथ रिश्ते कैसे बदलते हैं। उनके लिए यह कोई पुराने सफर का अंत नहीं है, बल्कि ज़िंदगी की तरह एक आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। जैसे असल ज़िंदगी में रिश्तों में समय के साथ दूरी आती है, भावनाएं बदलती हैं और उनके मायने नए हो जाते हैं, वैसे ही इस लीप के ज़रिए कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है।
 
एकता कपूर कहा, एक कहानीकार के तौर पर मेरे लिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी हमेशा से रिश्तों को समय के साथ बढ़ते, टूटते और बदलते हुए दिखाने की कहानी रही है। जब मैंने कहानी में लीप लाने के बारे में सोचा, तो मेरा मकसद कभी भी किसी चैप्टर को खत्म करना नहीं था, बल्कि कहानी को अपने किरदारों के साथ सांस लेने और आगे बढ़ने का मौका देना था। 
 
उन्होंने कहा, मैं लंबे रिश्तों की हकीकत दिखाना चाहती थी कि प्यार समय के साथ कैसे अपना रूप बदलता है, गलतफहमियां कैसे जख्म छोड़ जाती हैं और कैसे भावनात्मक दूरी धीरे-धीरे ज़िंदगी में जगह बना लेती है।
 

