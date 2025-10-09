Festival Posters

दोनों किडनी फेल, अब तो भगवान के धाम जाना है... एल्विश यादव से बोले प्रेमानंद महाराज, दी राधा नाम जप की सलाह

गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (12:06 IST)
'बिग बॉस ओटीटी 2' विनर और फेमस यूट्यूबर हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे। प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बीते कुछ समय से खराब चल रहा है, ऐसे में एल्विश को उनकी चिंता सता रही थी। सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज और एल्विश यादव की मुलाकात का वीडियो वायरल हो रहा है।
 
वीडियो में एल्विश हाथ में कुछ सामान लिए महाराज जी के सामने खड़े दिख रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, सबकी कृपा से… अब स्वास्थ्य तो कैसे ठीक होगा, दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। लेकिन भगवान ने इतनी कृपा की है कि अभी आपसे मिल पा रहा हूं, बात कर पा रहा हूं।
 
प्रेमानंद महाराज कहते हैं, दोनों किडनी फेल हैं, अब तो भगवान के धाम जाना है। आज नहीं तो कल जाना ही है। भगवान चाहें तो मरे हुए को भी जिंदा कर दें। मेरे मन में अब कोई आशा नहीं बची, क्योंकि किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। राधा नाम सबका भला करेगा, जीवन देगा, और सभी की इच्छाएं पूरी करेगा। प्रेमानंद तो चला जाएगा, लेकिन राधा नाम हमेशा रहेगा। प्रेमानंद के गाए राधा नाम की छाप लोगों के दिलों में बनी रहेगी। इसका प्रभाव कभी कम नहीं होगा।

इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने एल्विश यादव से सवाल किया कि क्या वो नामजप करते हैं। इस पर एल्विश ने कहा नहीं। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा, करना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा करो। लेकिन करो। तुम्हारी प्रगति पिछले पुण्य की वजह से हैं, लेकिन अब वर्तमान में शक्ति कहां हैं? नाम की शक्ति को अपनाओ, इसे अंगूठी की तरह पहन लो। राधा राधा राधा... कम से कम 10 हजार बार नाम जप तो करो, करोगे न?
 
प्रेमानंद महाराज कहते हैं, कई ऐसे नौजवान हैं जिनका लाखों-करोड़ों लोग अनुसरण करते हैं। अगर वो शराब की बोतल हाथ में लेकर पीएंगे और दिखाएंगे, तो लाखों पिएंगे। अगर ये राधा बोलेंगे तो लाखों राधा बोलेंगे। तो हमको तो बोलना ही चाहिए। भगवान का नाम जपो क्या चला जाएगा। काउंटर रिंग पहनो। 

