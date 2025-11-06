Festival Posters

120 बहादुर का जबरदस्त ट्रेलर हुआ रिलीज, दिखी भारतीय सैनिकों के शौर्य की कहानी

हमें फॉलो करें Excel Entertainment and Trigger Happy Studios release the powerful trailer of 120 Bahadur

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (14:46 IST)
बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की मोस्ट अवेटेड फ्लिम '120 बहादुर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 1962 भारत-चीन के रेजांग ला युद्ध के रियल हीरोज को श्रद्धांजलि देने वाली यह फिल्म पहले ही काफी चर्चा बटोर चुकी है। इस युद्ध में 120 भारतीय जवानों ने चीन के 3000 सैनिकों का बहादुरी से मुकाबला किया था। 
 
2 ‍मिनट 48 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत होती है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज़ से। उनकी गहरी, दमदार और प्रेरक आवाज़ ही ट्रेलर को एक सिनेमाई अनुभव में बदल देती है, जो साहस, बलिदान और निस्वार्थ वीरता की कहानी को और रोमांचक बना देती है। 
 
पहले ही फ्रेम से ट्रेलर अपने ग्रैंड सीन और मिशन से दर्शक को बांध लेता है। ट्रांज़िशन बेहतरीन हैं, बैकग्राउंड स्कोर गरजदार है और भावनाएँ दिल को छू लेने वाली हैं, जिससे यह सिर्फ ट्रेलर नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव बन जाता है जो लंबे समय तक याद रहता है।
 
इस ट्रेलर को रॉकिंग स्टार यश ने एक दिल छू लेने वाले नोट के साथ लॉन्च किया है। मेकर्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर लिखा है, सच्ची घटना पर आधारित, जिसने हमारे देश के इतिहास को आकार दिया, 120 बहादुर का ट्रेलर अब रिलीज़ हो चुका है। स्पेशल थैंक्स: अमिताभ बच्चन सर। 
 
webdunia
ट्रेलर हमें रेज़ांग ला की लड़ाई की रोमांचक झलक दिखाता है, वह ऐतिहासिक पल जब चार्ली कंपनी के 120 सैनिक 3000 दुश्मन सैनिकों के सामने डटे रहे। इस साल का सबसे ज्यादा इंतज़ार किया जाने वाला ट्रेलर अपनी भव्यता और भावनात्मक शक्ति के साथ सामने आया है।
 
हर फ्रेम बड़ा और प्रभावशाली लगता है, जो युद्ध की गंभीरता और बलिदान की आत्मा को उजागर करता है। फरहान अख्तर, मेजर शैतान सिंह भाटी, PVC के रूप में, हर फ्रेम में अपनी पकड़ और गहराई दिखाते हैं। 

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
फिल्म में राशि खन्ना, स्पर्श वालिया, विवान भटेना, धनवीर सिंह, दिग्विजय प्रताप, साहिब वर्मा, अंकित सिवाच, देवेंद्र अहिरवार, आशुतोष शुक्ला, बृजेश करनवाल, अतुल सिंह और वरिष्ठ अधिकारी अजिंक्य देव व एजाज़ खान भी हैं, जिन्होंने इस युद्ध कथा को और प्रामाणिक और गहन बनाया है।
 
डायरेक्टर रज़नीश ‘रेज़ी’ घई द्वारा निर्देशित और रितेश सिद्धवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म '120 बहादुर' सिनेमाघरों में 21 नवंबर 2025 को रिलीज़ हो रही है।

