Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






आमिर खान का एक नाजायज बच्चा भी है: भाई फैजल खान का सनसनीखेज खुलासा

आमिर खान पर फैज़ल खान का बड़ा आरोप – परिवारिक राजनीति और कड़वी सच्चाई का पर्दाफाश

Advertiesment
हमें फॉलो करें Aamir Khan illegal child

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (16:18 IST)
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के छोटे भाई फैज़ल खान ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने परिवार और निजी जिंदगी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। इस बातचीत में उन्होंने न सिर्फ पारिवारिक विवादों का जिक्र किया बल्कि आमिर खान की पर्सनल लाइफ से जुड़ा चौंकाने वाला दावा भी किया।
 
शादी के लिए परिवार का दबाव
फैज़ल खान ने बताया कि एक समय ऐसा था जब वह परिवार से बेहद नाराज़ थे। उस दौरान उन्होंने गुस्से में परिवार को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि परिवार उन पर शादी का दबाव बना रहा था, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या यह मामला उनकी आंटी से जुड़ा था, तो फैज़ल ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा – “हां, मेरी आंटी के साथ…”
 
आमिर खान पर लगाए आरोप
फैज़ल खान ने आगे बढ़ते हुए अपने भाई आमिर खान को लेकर भी सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि रिना दत्ता से तलाक के बाद आमिर का रिश्ता लेखिका जेसिका हाइन्स से था और दोनों का एक बच्चा भी हुआ, जो शादी के बाहर (out of wedlock) पैदा हुआ। फैज़ल ने आरोप लगाया कि उस समय आमिर, किरण राव के साथ भी रह रहे थे।
 
सच बोलने की सजा
फैज़ल खान ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार को लिखे पत्र में साफ शब्दों में कहा था कि उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दो। उनका कहना है कि उन्होंने सच्चाई बोली, लेकिन परिवार इस कड़वी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सका। फैज़ल ने आरोप लगाया कि परिवार की राजनीति ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उन्हें ‘पागल’ तक घोषित कर दिया।
 
परिवारिक राजनीति पर सीधा निशाना
फैज़ल का कहना है कि परिवार के दबाव और राजनीति के कारण ही उनके रिश्ते बिगड़े। उन्होंने स्वीकार किया कि पत्र में लिखे शब्द कठोर थे और परिवार को ठेस पहुंची होगी, लेकिन उन्होंने वही लिखा जो सच्चाई थी। फैज़ल के अनुसार, “सच हमेशा कड़वा होता है और इसी वजह से परिवार ने मुझे अलग कर दिया।”

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

82 की उम्र में अमिताभ बच्चन का खुलासा: अब पैंट पहनना भी हो गया मुश्किल, डॉक्टर ने दी खास सलाह

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels