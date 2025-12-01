मेजर शैतान सिंह भाटी की 101वीं जयंती पर फरहान अख्तर ने भावुक पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि

एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की '120 बहादुर' इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। फ़िल्म कुछ ही दिन पहले रिलीज़ हुई है और सिनेमाघरों में जोरदार प्रतिक्रिया के साथ धूम मचा रही है। फैंस बड़ी संख्या में थिएटर्स पहुंच रहे हैं ताकि वे इस मजबूत कहानी को देख सकें, जो रेज़ांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई में बहादुरी से लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को सलाम करती है।

मेजर शैतान सिंह भाटी की जयंती पर, फिल्म में उनका किरदार निभाने वाले फरहान अख्तर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बहादुर हीरो को सम्मान दिया है। उन्होंने उनकी वीरता को याद करते हुए बताया कि कैसे मेजर शैतान सिंह की ज़िंदगी आज भी गहरी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।

पोस्ट साझा करते हुए फरहान ने लिखा, आज मेजर शैतान सिंह भाटी (पीवीसी) को उनकी 101वीं जयंती पर याद कर रहा हूं। हम हमेशा उनसे और रेज़ांग ला की लड़ाई में उनके साथ लड़ने वाले 120 बहादुर योद्धाओं से प्रेरणा लेते रहें। एक बार फिर, उनके बेटे नरपत सिंह जी और भाटी परिवार को मेरा गहरा सम्मान और आभार। जय हिंद।

120 बहादुर, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 भारतीय सैनिकों की जबरदस्त बहादुरी को दिखाती है, जिन्होंने 1962 के युद्ध में हुई मशहूर रेज़ांग ला की लड़ाई में हिस्सा लिया था। फरहान अख्तर इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी, पीवीसी, की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपने साथियों के साथ मिलकर भारतीय सेना के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक में हर मुश्किल के सामने डटे रहे।

यह फिल्म रजनीश 'रेज़ी' घोष ने डायरेक्ट की है और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) ने प्रोड्यूस किया है। यह एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म अब थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है।