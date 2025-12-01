दुनियाभर में छाने को तैयार भारतीय योद्धा, रिकॉर्ड कीमत पर बिके 'स्वयंभू' के ओवरसीज राइट्स

निकिल सिद्धार्था, साम्युक्था और नभा नटेश की आने वाली ऐतिहासिक एक्शन फिल्म 'स्वयंभू' का शूट पूरा हो चुका है। इस मौके पर मेकर्स ने राइज ऑफ स्वयंभू नाम का एक खास वीडियो जारी किया। इस वीडियो में फिल्म की भव्य दुनिया, शानदार सेट्स और बड़े पैमाने पर हुए काम की झलक दिखाई गई है। यह वीडियो दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है।

अब मेकर्स ने एक और बड़ी खबर साझा की है — फ़िल्म के ओवरसीज़ (विदेशों में) राइट्स फ़ार्स फ़िल्म ने ख़रीद लिए हैं। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक ज़बरदस्त वीडियो डालकर बताया कि ओवरसीज़ राइट्स फ़ार्स फ़िल्म को बेच दिए गए हैं।

The Indian warrior will go global #Swayambhu overseas rights bagged by the prestigious @PharsFilm in a Massive Deal.



In cinemas this Maha Shivaratri - February 13th, 2026



ICYM the 'Rise of Swayambhu'

https://t.co/abeqlO2DVo@actor_nikhil @iamsamyuktha_… pic.twitter.com/3GOv62mMpf — Pixel Studios (@PixelStudiosoff) November 29, 2025

उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, मनोरंजन जगत के कुछ बेहतरीन टेक्निशियंस और क्रिएटर्स — डायरेक्टर भरत कृष्णमाचारि, KGF और Salaar के म्यूज़िक डायरेक्टर रवि बसरूर, बाहुबली और RRR के सिनेमैटोग्राफ़र के.के. सेंथिल कुमार, बाहुबली के एडिटर तमीराजू और कई अन्य प्रतिभाशाली आर्टिस्ट — सभी इस महत्वाकांक्षी फ़िल्म की तैयारी में जुड़े। फ़िल्म की शूटिंग में लगभग 170 दिन लगे।

स्वयंभू को पिक्सेल स्टूडियोज़ के भूवन और श्रीकर ने प्रोड्यूस किया है। भारत के गौरवशाली इतिहास और शाश्वत वैभव को समर्पित यह भव्य फ़िल्म अगले साल 13 फ़रवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर दुनियाभर में रिलीज़ होगी।