फैशन डिजाइनर से फिल्म निर्माता बने मनीष मल्होत्रा, इस दिन रिलीज हो रही पहली फिल्म 'गुस्ताख इश्क'

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (14:21 IST)
भारतीय फैशन जगत के दिग्गज और अब फिल्म निर्माता बने मनीष मल्होत्रा अपनी पहली फिल्म 'गुस्ताख इश्क – कुछ पहले जैसा' के साथ प्यार का मौसम वापस ले आए हैं। स्टेज5 प्रोडक्शन के बैनर तले बनी यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है।
 
यह फिल्म मनीष मल्होत्रा का पैशन प्रोजेक्ट है, जो क्लासिक प्रेम कहानियों की रूह को संजोते हुए एक नई संवेदनशील दास्तान गढ़ता है। फिल्म में शानदार कलाकारों की टोली है— विजय वर्मा, फातिमा सना शेख और नसीरुद्दीन शाह—जो दर्शकों को एक अनोखी मोहब्बत की दुनिया में ले जाएंगे।
 
हाल ही में फिल्म का पहला गीत 'ऊलजलूल इश्क' रिलीज़ हुआ है, जिसने श्रोताओं के दिल छू लिए हैं। इस गाने में विशाल भारद्वाज की रूहानी धुनें, गुलज़ार के बेमिसाल बोल, ऑस्कर विजेता रसूल पोकुट्टी की अद्भुत साउंड डिज़ाइन और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पा राव व पापोन की सुमधुर आवाज़ें शामिल हैं।
 
निर्देशक विभु पुरी द्वारा रचित 'गुस्ताख इश्क' पुरानी दिल्ली की तंग गलियों और पंजाब की ढलती हवेलियों के बीच पनपती एक अनकही मोहब्बत और चाहत की संवेदनशील कहानी है। अपने भाई दिनेश मल्होत्रा के साथ इस फिल्म का निर्माण करते हुए, मनीष मल्होत्रा न सिर्फ़ निर्माता के रूप में अपनी नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, बल्कि भारतीय सिनेमा में क्लासिक कहानी कहने की परंपरा को एक नए अंदाज़ में आगे बढ़ा रहे हैं।

