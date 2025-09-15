फातिमा सना शेख–विजय वर्मा की फिल्म गुस्ताख इश्क के गाने उल जलूल इश्क का टीजर हुआ रिलीज

फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा इन दिनों अपनी फिल्म 'गुस्ताख इश्क' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म वह बतौर निर्माता इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। फिल्म में फातिमा सना शेख और विजय वर्मा अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

वहीं अब मनीष मल्होत्रा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' का पहला गाना 'उल जलूल इश्क' दर्शकों की भारी डिमांड पर तय समय से पहले रिलीज किया जा रहा है। टीजर को मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद मेकर्स ने इसका इंतज़ार ख़त्म कर दिया है और गाना 16 सितंबर 2025 को रिलीज़ होगा।

सिनेमा हमेशा से मनीष मल्होत्रा की पहली प्रेरणा रहा है – ड्रामा, सपनों और सदाबहार खूबसूरती की दुनिया जिसने उनकी रचनात्मक यात्रा को आकार दिया। डिज़ाइन और फैशन में आइकन बनने से पहले ही फ़िल्में उनके जुनून का हिस्सा थीं। अब गुस्ताख़ इश्क़ के ज़रिए, जो नवंबर 2025 में रिलीज़ होगी।

मनीष मल्होत्रा अपने भाई दिनेश मल्होत्रा के साथ Stage5 प्रोडक्शन के बैनर तले बतौर प्रोड्यूसर एक नया सफर शुरू कर रहे हैं। नेशनल अवॉर्ड विजेता शिल्पा राव और सोलफुल पापोन की आवाज़ में गाया गया यह गाना फ़िल्म के इमोशंस और रोमांस को बख़ूबी पेश करता है।

फातिमा सना शेख, विजय वर्मा और नसीरुद्दीन शाह जैसे शानदार कलाकारों से सजी गुस्ताख़ इश्क़ क्लासिक कहानियों के जादू को फिर से सामने लाती है और साथ ही भारतीय सिनेमा के भविष्य की ओर साहसिक क़दम बढ़ाती है। यह फिल्म कच्ची, सच्ची और बिलकुल अलग है – और 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक मानी जा रही है।