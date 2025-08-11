फवाद खान भी चले दिलजीत दोसांझ की राह, भारत को छोड़ इस दिन दुनियाभर में रिलीज होगी अबीर गुलाल

पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर की फिल्म 'अबीर गुलाल' को लेकर जमकर विवाद मचा था। इसी बीच पहलगाम आंतकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों के बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने पर बैन लगा दिया। साथ ही पाकिस्तानी कलाकारों की फिल्मों पर भी रोक लगा दी गई।

इसके बाद से ही फिल्म 'अबीर गुलाल' रिलीज नहीं हो पाई है। लेकिन अब 'अबीर गुलाल' के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज के लिए दिलजीत दोसांझ का रास्ता अपना लिया है। दिलजीत दोसांझ की पंजाबी फिल्म 'सरदार जी 3' में पाकिस्तानी कलाकरों की वजह से रिलीज लगा दी थी। इसके बाद 'सरदार जी 3' के मेकर्स ने भारत में छोड़कर दूसरे देशों में फिल्म को रिलीज किया।

अब 'अबीर गुलाल' भी इसी राह पर चलते हुए आखिरकार रिलीज होने वाली है। हालांकि, ये फिल्म भी भारत में रिलीज नहीं होगी। 'बिज एशिया' की रिपोर्ट के अनुसार, 'अबीर गुलाल' को वर्ल्डवाइड 29 अगस्त को रिलीज किया जा रहा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और पाकिस्तानी कलाकारों पर देश में बैन के कारण ये मूवी भारत में रिलीज नहीं होगी।

इसके अलावा फिल्म के नाम में भी बदलाव किया जाएगा। फिल्म का नाम Abir Gulaal से बदलकर Aabeer Gulaal कर दिया जाएगा।

बता दें कि 'अबीर गुलाल' पहले भारत में भी 9 मई 2025 को रिलीज होन के लिए तैयार थी। लेकिन इससे पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इसके बाद भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। फिर भारत में सभी पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया गया।