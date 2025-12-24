'राहु केतु' की रिलीज के पहले महाकाल की शरण में पहुंचे पुलकित सम्राट, टीम संग लिया महादेव का आशीर्वाद

बॉलीवुड एक्टर पु‍लकित सम्राट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राहु केतु' के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में पुलकित सम्राट अपने को-स्टार वरुण शर्मा, शालिनी पांडे और निर्माता सूरज सिंह के साथ उज्जैन स्थित पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ भगवान महादेव का आशीर्वाद लिया।

गौरतलब है कि ज्योतिष और हास्य के अनोखे संगम से सजी कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म 'राहु केतु' अगले वर्ष 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।

महाकाल मंदिर में दर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें पूरी टीम भक्ति में लीन नजर आ रही है। पारंपरिक परिधान में सजे कलाकारों को पूजा-अर्चना करते, विशेष अनुष्ठानों में भाग लेते और “हर हर महादेव” के जयकारे लगाते देखा जा रहा है।

साथ ही मंदिर का आध्यात्मिक और दिव्य वातावरण फिल्म की यात्रा में एक सकारात्मक ऊर्जा जोड़ रहा है। ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन मजबूत दोस्ती के लिए मशहूर पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा पूजा के बीच हल्के-फुल्के पल साझा करते भी नजर आए, जो उनकी शानदार केमिस्ट्री को दर्शाता है।

वहीं शालिनी पांडे पूरे मनोयोग और शांति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल रहीं। निर्माता सूरज सिंह ने पूरी टीम के साथ मिलकर पूजा का नेतृत्व किया, जो इस बात का संकेत है कि फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा के साथ की जा रही है।

टीम ने सोशल मीडिया पर मंदिर दर्शन की झलकियां साझा करते हुए आस्था, कृतज्ञता और दोस्ती जैसे भावों को उजागर किया। यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक पड़ाव नहीं, बल्कि पूरी यूनिट के लिए आत्मचिंतन और एकजुटता का खास पल भी रही।

कॉमेडी फिल्म ‘राहु केतु’ दर्शकों के लिए एक फ्रेश और मनोरंजक अनुभव लेकर आने का वादा करती है, जिसमें ज्योतिषीय मान्यताओं को हास्य के साथ पिरोया गया है। महादेव के आशीर्वाद और टीम की मजबूत एकता के साथ, मेकर्स को पूरा भरोसा है कि फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दर्शकों के दिलों को जीतने में कामयाब रहेगी।