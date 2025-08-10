उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी को मिली जान से मारने की धमकी

तमाम विवादों और कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' 8 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। टेलर कन्हैया लाल के मर्डर केस पर आधारित इस फिल्म में विजय राज ने लीड रोल निभाया है। हालांकि फिल्म की रिलीज के बाद भी सबकुछ ठीक नहीं हुआ है।

'उदयपुर फाइल्स' के प्रोड्यूसर अमित जानी को जान से मारने की धमकी मिली है। इसका खुलासा खुद अमित ने सोशल मीडिया के जरिए किया है। उन्होंने दावा किया कि एक अनजान नंबर से उन्हें बार-बार कॉल आ रहे हैं। जिसमें उन्हें बम से उड़ाने या गोली मारने की धमकी दी है।

अमित जानी ने पोस्ट किया, +97156670.... नंबर से लगातार आज बम से उड़ाने की, गोली मारने की धमकी और गाली गलौच की जा रही है, ये खुद को बिहार का रहने वाला बता रहा है। खुद का नाम तबरेज बता रहा है। इसपर मुकदमा कायम करके इसको गिरफ्तार किया जाए।

अमित जानी ने नोएडा पुलिस को एप्लीकेशन में लिखा, सर, मैं सम्मानपूर्वक ये सबमिट करता हूं कि आज 1 बजकर 3 मिनट और 1 बजकर 6 मिनट पर मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9760000004 पर इस नंबर +971566707310 से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को बिहार का मोहम्मद तबरेज बताया और धमकी दी कि तुझे कार सहित बम से उड़ा देंगे तूने अपनी फिल्म में हमारे पैगम्बर मोहम्मद साहब का गलत चित्रण किया है और उनका अपमान किया है।

अमित ने आगे लिखा, उसने मुझे जिंदा दफन करने की भी धमकी दी। कॉल करने वाले ने यह भी बताया कि गृह मंत्रालय ने मुझे वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है और मुझे चुनौती दी कि अगर मैं अपने पिता का सच्चा बेटा हूं, तो मुझे इस कॉल की सूचना गृह मंत्रालय को देनी चाहिए। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इन धमकियों को देने वाले के खिलाफ मामला दर्ज करें।

बता दें कि 'उदयपुर फाइल्स' उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या पर बेस्ड सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। ये घटना साल 2022 में हुई थी। कन्हैया ने कथित तौर पर पूर्व बीजेपी सदस्य नूपुर शर्मा के पैगम्बर मोहम्मद पर किए विवादित पोस्ट पर कमेंट कर उनका सपोर्ट किया था। इसके बाद कन्हैयालाल की दिनदाहड़े दो लोगों ने उनकी दुकान में घुसकर हत्या कर दी थी।