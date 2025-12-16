फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025: ब्लैक वारंट ने जीते सबसे ज्यादा अवॉर्ड, जयदीप अहलावत बने बेस्ट एक्टर, देखिए पूरी लिस्ट

, मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (14:16 IST)

फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 के विनर की घोषणा हो चुकी है। फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स का छठा संस्करण मुंबई में आयोजित ‍किया गया। इस अवॉर्ड फंक्शन में बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने शिरकत की। इस फंक्शन में ओटीटी की कई सीरीज, फिल्मों, निर्देशक, एक्टर और क्रू को सम्मानित किया गया।

अवॉर्ड्स को दो भागों में बांटा गया- एक वेब सीरीज और दूसरी फिल्में। नेटफ्लिक्स सीरीज 'ब्लैक वारंट' ने सबसे ज्यादा अवॉर्ड अपने नाम किए। जयदीप अहलावत को बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। देखिए विनर्स की पूरी लिस्ट

फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स विनर्स - वेब सीरीज बेस्ट डायरेक्टर - विक्रमादित्य मोटवाने, सत्यांशु सिंह, अर्केश अजय, अंबीका पंडित और रोहिन रावेंद्रन (ब्लैक वारंट)

बेस्ट सीरीज़ (क्रिटिक्स) – पाताल लोक सीज़न 2

बेस्ट निर्देशक, सीरीज (क्रिटिक्स) – अनुभव सिन्हा (आईसी 814: द कंधार हाईजैक)

बेस्ट निर्देशक (सीरीज) - नागेश कुकुनूर (द हंट: द राजीव गांधी असैसिनेशन केस)

बेस्ट एक्टर (मेल) ड्रामा - जयदीप अहलावत (पाताल लोक सीज़न 2)

बेस्ट एक्टर (मेल) सीरीज, (आलोचक): ड्रामा – जहान कपूर (ब्लैक वारंट)

बेस्ट एक्टर, सीरीज़ (फीमेल): ड्रामा – मोनिका पनवार (ख़ौफ़)

बेस्ट एक्टर (फीमेल), सीरीज़, क्रिटिक्स: ड्रामा – रसिका दुग्गल (शेखर होम)

बेस्ट कॉमेडी (सीरीज/स्पेशल) – रात जवान है- सुमीत व्यास

बेस्ट एक्टर, सीरीज: कॉमेडी – बरुण सोबती (रात जवान है), स्पर्श श्रीवास्तव (दुपहिया)

बेस्ट एक्टर (फीमेल): कॉमेडी – अनन्या पांडे (कॉल मी बे)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (मेल): ड्रामा – राहुल भट (ब्लैक वारंट)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (फीमेल): ड्रामा – पाताल लोक सीजन 2

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (मेल): कॉमेडी – विनय पाठक (ग्राम चिकित्सालय)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (फीमेल): कॉमेडी – रेणुका शाहणे (दुपाहिया)

बेस्ट नॉन-फिक्शन ओरिजिनल (सीरीज/स्पेशल) – एंग्री यंग मेन (नम्रता राव)

बेस्ट स्टोरी, सीरीज – स्मिता सिंह (खौफ), सुदीप शर्मा (पाताल लोक सीजन 2)

बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले, सीरीज - सुदीप शर्मा, अभिषेक बनर्जी, राहुल कनोजिया, तमाल सेन (पाताल लोक सीजन 2)

बेस्ट रूपांतरित स्क्रीनप्ले, सीरीज - सत्यांशु सिंह और अर्केश अजय (ब्लैक वारंट)

बेस्ट डायलॉग, सीरीज - अनुभव सिन्हा और त्रिशांत श्रीवास्तव (आईसी 814: द कंधार हाईजैक)

बेस्ट सिनेमेटोग्राफ, सीरीज - पंकज कुमार (खौफ)

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, सीरीज - प्रिया सुहास, सुरभि वर्मा (फ्रीडम एट मिडनाइट)

बेस्ट एडिटिंग, सीरीज़ - तान्या छाब्रिया (खौफ)

बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, सीरीज़ - आयशा दासगुप्ता (फ्रीडम एट मिडनाइट)

बेस्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक, सीरीज़ - आलोकानंद दासगुप्ता (खौफ)

बेस्ट वीएफएक्स, सीरीज़ - फैंटम एफएक्स (खौफ)

बेस्ट साउंड डिज़ाइन, सीरीज़ - बिगिना दहल (खौफ)

बेस्ट म्यूजिक एल्बम, सीरीज़ - आकाशदीप सेनगुप्ता (बंदिश बैंडिट्स सीज़न 2)

बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, सीरीज़ - पुष्कर सुनील महाबल (ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे – लव किल्स)

नए कलाकार की बेस्ट परफॉर्मेंस (मेल), सीरीज़ - अनुराग ठाकुर (ब्लैक वारंट)

नए कलाकार की बेस्ट परफॉर्मेंस (फीमेल), सीरीज़ - लीसा मिश्रा (कॉल मी बे)

फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स विनर्स - फिल्म बेस्ट वेब ओरिजिनल फिल्म – गर्ल्स विल बी गर्ल्स

बेस्ट वेब ओरिजिनल डायरेक्टर – शुचि तलाती (गर्ल्स विल बी गर्ल्स)

बेस्ट वेब ओरिजिनल फिल्म (समीक्षकों द्वारा सम्मानित) – बोमन ईरानी (द मेहता बॉयज़)

बेस्ट वेब ओरिजिनल एक्टर (मेल) – अभिषेक बनर्जी (स्टोलन)

बेस्ट वेब ओरिजिनल एक्ट्रेस – सान्या मल्होत्रा ​​(मिसेज)

बेस्ट वेब ओरिजिनल एक्टर (समीक्षकों द्वारा सम्मानित) – विक्रांत मैसी (सेक्टर 36)

बेस्ट वेब ओरिजिनल एक्ट्रेस (समीक्षकों द्वारा सम्मानित) – प्रीति पाणिग्रही (गर्ल्स विल बी गर्ल्स)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (मेल) – दीपक डोबरियाल (सेक्टर 36)

बेस्ट वेब ओरिजिनल एक्ट्रेस- कनी कुसृति (गर्ल्स विल बी गर्ल्स)

बेस्ट वेब ओरिजिनल स्टोरी - करण तेजपाल, गौरव ढिंगरा, स्वप्निल सालकर (स्टोलन)

बेस्ट वेब ओरिजिनल फिल्म की ओरिजिनल स्क्रीनप्ले - अविनाश संपथ और विक्रम आदित्य मोटवाने (Ctrl)

बेस्ट डायलॉग (वेब ​​ओरिजिनल फिल्म) - विजय मौर्य (अग्नि)

बेस्ट सिनेमेटोग्राफी (वेब ​​ओरिजिनल फिल्म) - ईशान घोष (स्टोलन)

बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन (वेब ​​ओरिजिनल फिल्म) - एक्रोपोलिस, सुमित बसु, स्निग्धा बसु और रजनीश हेडाओ (अग्नि)

बेस्ट एडिटिंग (वेब ​​ओरिजिनल फिल्म) - जहान नोबल (Ctrl)

बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक (वेब ​​ओरिजिनल फिल्म) - स्नेहा खानवलकर (Ctrl)

बेस्ट साउंड डिजाइन (वेब ​​ओरिजिनल फिल्म) - सुस्मित बॉब नाथ (Stolen)

बेस्ट म्यूजिक एल्बम (वेब ​​ओरिजिनल फिल्म) - जस्टिन प्रभाकरन और रोचक कोहली (आप जैसा कोई)

बेस्ट डेब्यूटेंट डायरेक्टर (वेब ​​ओरिजिनल फिल्म) - करण तेजपाल (Stolen), आदित्य निम्बालकर (Sector 36)

नए कलाकार की बेस्ट परफॉर्मेंस (मेल) - शुभम वर्धन (Stolen)

नए कलाकार की बेस्ट परफॉर्मेंस (फीमेल) - अर्चिता अग्रवाल (Despatch)

बेस्ट शॉर्ट फिल्म (जनता की पसंद) - Divorce

बेस्ट एक्टर (मेल), शॉर्ट फिल्म - फातिमा सना शेख (Ayesha)

बेस्ट एक्टर (मेल), लघु फिल्म - अयान खान (Chashma)

बेस्ट शॉर्ट फिल्म (फिक्शन) - Ayesha

बेस्ट शॉर्ट फिल्म (नॉन-फिक्शन या डॉक्यूमेंट्री) - लंगूर

बेस्ट डायरेक्टर, शॉर्ट फिल्म - रेणुका शहाणे (धावपट्टी)