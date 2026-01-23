Hanuman Chalisa

120 बहादुर से लेकर बॉर्डर तक, इस गणतंत्र दिवस पर देखें ये देशभक्ति फिल्में

शुक्रवार, 23 जनवरी 2026
26 जनवरी को देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाने रहा है।इस मौके पर देशभक्ति का जज़्बा सिनेमा के जरिए साफ नज़र आता है। बॉलीवुड ने समय-समय पर भारतीय सेना की बहादुरी, बलिदान और समर्पण को दमदार कहानियों में दिखाया है। इस रिपब्लिक डे पर ऑडियंस उन सात इंस्पायरिंग आर्मी बेस्ड फिल्मों को फिर से देख सकती है, जो देश के गर्व, हिम्मत और हमारे हीरोज़ के लिए सम्मान को सेलिब्रेट करती हैं।
 
webdunia

120 बहादुर: अटूट बहादुरी को सलाम

फरहान अख्तर लीड रोल में इस दमदार वॉर ड्रामा में नजर आते हैं, जो रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है। फिल्म मेजर शैतान सिंह PVC की असाधारण बहादुरी को दिखाने के साथ-साथ उन सैनिकों के जज़्बातों और हौसले को भी सामने लाती है, जिन्होंने हर मुश्किल के सामने डटकर मुकाबला किया। 120 बहादुर सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती एक भावुक और ताकतवर ट्रिब्यूट बनने का वादा करती है।
 
webdunia

शेरशाह: एक असली हीरो की कहानी

सिद्धार्थ मल्होत्रा इस बायोग्राफिकल वॉर फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा PVC के किरदार में दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस देते हैं। शेरशाह कारगिल वॉर के दौरान उनके बेखौफ जज़्बे को दिखाती है और उन्हें भारत के सबसे चहेते वॉर हीरोज़ में से एक के तौर पर याद करती है।
 
webdunia

URI द सर्जिकल स्ट्राइक: बहादुरी का मिशन

विक्की कौशल लीड रोल में नजर आते हैं इस हाई-इंपैक्ट मिलिट्री ड्रामा में, जो असली घटनाओं से प्रेरित है। URI भारतीय सेना की स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस को एक बांधे रखने वाली कहानी के जरिए दिखाती है, जिसने देशभर की ऑडियंस को गहराई से छुआ।
 
webdunia

बॉर्डर: सदाबहार वॉर क्लासिक

सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ लीड रोल में इस आइकॉनिक फिल्म में नजर आते हैं। बॉर्डर, जो लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित है, बॉलीवुड की सबसे सेलिब्रेटेड देशभक्ति ड्रामा में से एक है और पीढ़ियों तक दर्शकों के दिलों को छूती रही है।
 
webdunia

लक्ष्य: उद्देश्य की दिशा में कदम

हृतिक रोशन इस प्रेरक फिल्म में एक युवक के बदलाव और उसे एक समर्पित आर्मी ऑफिसर बनते हुए दिखाते हैं। लक्ष्य डिसिप्लिन, आत्मविश्वास और हिम्मत पर फोकस करती है, साथ ही देश की सेवा का असली मतलब भी समझाती है।
 
webdunia

राजी: बैटलफील्ड के बाहर की देशभक्ति

आलिया भट्ट इस स्पाई थ्रिलर में दमदार अंदाज़ में नजर आती हैं, जो भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान हुई असली घटनाओं पर आधारित है। राज़ी देशभक्ति का एक अलग रूप दिखाती है और वह भी इंटेलिजेंस वर्क, चुपचाप किए गए बलिदान और इमोशनल स्ट्रेंथ के जरिए।
 
webdunia

LOC कारगिल: कारगिल के हीरोज़ को सम्मान

संजय दत्त, अजय देवगन, सैफ अली खान और अभिषेक बच्चन सहित एंसेम्बल कास्ट के साथ यह वॉर एपिक कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सैनिकों की बहादुरी को दिखाती है। यह फिल्म अनगिनत अनसुने हीरोज़ को समर्पित एक सिनेमैटिक मेमोरियल के तौर पर खड़ी है।
 
ये सात फिल्में मिलकर भारतीय सशस्त्र बलों की बलिदान, कर्तव्य और बहादुरी की भावना को पेश करती हैं। इस गणतंत्र दिवस पर इन कहानियों को फिर से देखना हमें आज़ादी के लिए चुकाए गए अनमोल बलिदान की याद दिलाता है। दमदार परफॉर्मेंस, ग्रिपिंग कहानी और लंबे असर के जरिए बॉलीवुड लगातार देश के असली हीरोज़ को सलाम करता है और नई पीढ़ियों को एकता, हिम्मत और राष्ट्रीय गर्व की कद्र करना सिखाता है।

