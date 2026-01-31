Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बिकिनी लुक हो या रेड कार्पेट, हर तस्वीर में कहर ढाती हैं ब्रिटिश ब्यूटी एमी जैक्सन

Advertiesment
हमें फॉलो करें Amy Jackson Hot Photos

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 31 जनवरी 2026 (13:09 IST)
ब्रिटिश-भारतीय अभिनेत्री और मॉडल एमी जैक्सन 31 जनवरी को अपना जन्मदिन मना रही हैं। लिवरपूल की गलियों से निकलकर भारतीय सिनेमा के बड़े पर्दे तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।
 
webdunia
एमी जैक्सन ने महज 16 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी और 'मिस टीन वर्ल्ड' का खिताब जीतकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा।
 
एमी की किस्मत तब चमकी जब तमिल निर्देशक ए.एल. विजय ने उन्हें एक मॉडलिंग प्रतियोगिता की फोटो में देखा। बिना किसी अभिनय अनुभव के, उन्हें 2010 की सफल फिल्म 'मद्रासपट्टनम' में मुख्य भूमिका मिली। 
 
webdunia
एमी जैक्सन न केवल अपनी अदाकारी के लिए, बल्कि अपनी बेमिसाल खूबसूरती और ग्लैमरस स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। वह अक्सर अपने बोल्ड और एलिगेंट लुक्स से सोशल मीडिया और रेड कार्पेट पर छाई रहती हैं।
 
webdunia
एमी जैक्सन का फैशन सेंस हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। वह अपनी तस्वीरों में क्लासिक ब्रिटिश ग्रेस और बोल्डनेस का एक अनूठा संतुलन पेश करती हैं।
 
webdunia
एमी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अक्सर अपने वर्कआउट, वेकेशन और ग्लैमरस फोटोशूट की तस्वीरें साझा करती हैं।
 
webdunia
एमी जैक्सन की बिकिनी और बीचवियर तस्वीरें उनकी फिटनेस और कॉन्फिडेंस को बखूबी दर्शाती हैं।
 
एमी ने साल 2024 में ब्रिटिश अभिनेता एड वेस्टविक के साथ इटली में शादी रचाई थी। कपल का एक बेटा है, जिसका नाम एंड्रियास है। वह सोशल मीडिया पर अक्सर अपने परिवार के साथ दिल छू लेने वाली तस्वीरें भी साझा करती रहती हैं।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

धुरंधर के गाने 'Fa9la' ने रचा इतिहास, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंकाया

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels