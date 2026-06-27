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'कावाला' से लेकर वायरल रील्स तक: तमन्ना भाटिया, जाह्नवी कपूर और रेवती महुरकर डांस फ्लोर पर मचा रही हैं धूम

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Tamannaah Bhatia Dance
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 27 Jun 2026 (15:18 IST) Updated Date: Sat, 27 Jun 2026 (15:22 IST)
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बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा ने हमेशा ऐसे कलाकारों को सराहा है जो अपने डांस मूव्स से स्क्रीन पर जान डाल देते हैं, और आजकल कुछ प्रमुख अभिनेत्रियाँ ठीक यही कर रही हैं। अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, सहज ग्लैमर और स्क्रीन पर अपनी शानदार मौजूदगी से तमन्ना भाटिया, जाह्नवी कपूर और रेवती महुरकर यह साबित कर रही हैं कि डांस आज भी मनोरंजन की दुनिया में दर्शकों को खींचने का सबसे बड़ा ज़रिया है।

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तमन्ना भाटिया, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर गाने 'कावाला' से पूरे देश में धूम मचा दी थी, जब भी डांस फ्लोर पर उतरती हैं, तो चर्चा का केंद्र बन जाती हैं। उनकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और हर फ्रेम में अपनी छाप छोड़ने की काबिलियत ने उन्हें आज इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा कलाकारों में से एक बना दिया है। चाहे कोई चार्टबस्टर गाना हो या स्टेज पर कोई शानदार परफॉर्मेंस, तमन्ना जानती हैं कि दर्शकों को और ज़्यादा देखने के लिए कैसे उत्साहित किया जाए।

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जाह्नवी कपूर भी अपने दम पर एक डांस सेंसेशन बनकर उभरी हैं। अपने शानदार मूव्स, भावपूर्ण परफॉर्मेंस और वायरल गानों की बढ़ती लिस्ट के साथ, इस अभिनेत्री ने एलिगेंस और मॉडर्न अपील का ऐसा मेल दिखाया है जो युवा दर्शकों को बहुत पसंद आता है। जाह्नवी का हर नया डांस नंबर सोशल मीडिया पर तुरंत चर्चा का विषय बन जाता है, जिससे बॉलीवुड के सबसे रोमांचक कलाकारों में उनकी जगह और मज़बूत होती है।
 
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इस लिस्ट में नई ऊर्जा जोड़ने वाली कलाकार हैं रेवती महुरकर, जिनकी बढ़ती लोकप्रियता और स्क्रीन पर शानदार मौजूदगी ने दर्शकों और इंडस्ट्री के लोगों का ध्यान खींचा है। कैमरे के सामने अपनी भावपूर्ण परफॉर्मेंस और स्वाभाविक अंदाज़ के लिए जानी जाने वाली रेवती, टैलेंट की एक नई और होनहार लहर का प्रतिनिधित्व करती हैं। अपने हाव-भाव और परफॉर्मेंस से दर्शकों से जुड़ने की उनकी काबिलियत ने उन्हें मनोरंजन की दुनिया में एक ऐसा नाम बना दिया है जिस पर सबकी नज़र है।

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इन तीनों कलाकारों की खासियत यह है कि वे किसी गाने को एक यादगार इवेंट में बदल देती हैं। वे सिर्फ़ कोरियोग्राफी नहीं करतीं—वे अपना एटीट्यूड, पर्सनैलिटी और स्टार पावर भी दिखाती हैं, जिससे वे जिस भी फ्रेम में नज़र आती हैं, वह और भी शानदार हो जाता है।
 
जैसे-जैसे डांस-बेस्ड कंटेंट स्क्रीन और सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर छा रहा है, तमन्ना भाटिया, जाह्नवी कपूर और रेवती महुरकर निस्संदेह उन नामों में शामिल हैं जो अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को बांधे हुए हैं।

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