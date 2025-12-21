Festival Posters

प्रियंका चोपड़ा से लेकर दिशा पाटनी तक, ये बॉलीवुड दीवाज दे रहीं मेजर हेयर-बैंग गोल्स

WD Entertainment Desk

, रविवार, 21 दिसंबर 2025 (14:47 IST)
हेयर बैंग्स एक बार फिर ट्रेंड में हैं — और बॉलीवुड की शानदार अभिनेत्रियां यह साबित कर रही हैं कि यह टाइमलेस स्टाइल आज भी क्यों सबका फ़ेवरेट है। सॉफ्ट फ्रिंजेस से लेकर बोल्ड फ्रंट बैंग्स तक, इन दीवाज़ ने इस ट्रेंड को अपने आत्मविश्वास, आकर्षण और अनोखी पहचान के साथ अपनाया है। 
 
आइए देखें कि प्रियंका चोपड़ा, श्रद्धा कपूर, दिशा पाटनी, कियारा आडवाणी और अलंकृता सहाय कैसे अपने-अपने अंदाज़ में हेयर-बैंग मोमेंट को फिर से परिभाषित कर रही हैं।
 
webdunia
प्रियंका चोपड़ा: द ग्लोबल ग्लैम क्वीन
प्रियंका चोपड़ा स्टेटमेंट बनाना बखूबी जानती हैं, और उनके effortlessly स्टाइल्ड बैंग्स उनके ग्लोबल ग्लैम लुक में और भी जान डाल देते हैं। चाहे रेड कार्पेट हो, ब्रांड कैंपेन हो या ऑफ-ड्यूटी लुक — प्रियंका के परफेक्ट बैंग्स उनकी स्टाइल में playful लेकिन ultra-chic टच जोड़ते हैं। वह sophistication और मॉडर्न फ्लेयर का शानदार बैलेंस रखती हैं, जो उन्हें आज भी ग्लोबल ट्रेंडसेटर बनाता है।
 
webdunia
अलंकृता सहाय: फ्रेश और फैशनेबल म्यूज
अलंकृता सहाय बैंग ट्रेंड में एक youthful और vibrant एनर्जी लेकर आती हैं। उनके playful बैंग्स उनके लुक में मूवमेंट और फ्रेशनेस जोड़ते हैं, साथ ही उनकी स्ट्रॉन्ग फीचर्स को भी खूबसूरती से हाइलाइट करते हैं। अलंकृता का स्टाइल एक्सपेरिमेंटेशन की स्पिरिट को परफेक्टली दर्शाता है, जिससे वह फ़ैशन की दुनिया की सबसे exciting पर्सनैलिटीज़ में से एक बन जाती हैं।
 
webdunia
श्रद्धा कपूर: सॉफ्ट, स्वीट और सुपर स्टाइलिश
श्रद्धा कपूर के सॉफ्ट कर्टन बैंग्स उनके girl-next-door चार्म का हिस्सा बन चुके हैं। उनका subtle, फेस-फ्रेमिंग फ्रिंज उनके youthful वाइब के साथ बखूबी मेल खाता है, जिससे उनके लुक में एक breezy और feminine टच आता है। हर बार जब वह नज़र आती हैं, श्रद्धा इस हेयरस्टाइल को effortlessly wearable और हर रोज़ अपनाने लायक बना देती हैं।
 
webdunia
दिशा पाटनी: बोल्ड, ग्लैमरस और एज्डी
दिशा पाटनी अपने bold और voluminous बैंग्स के साथ ग्लैम को और भी बढ़ा देती हैं। उनके सिग्नेचर ग्लैम स्टाइल के साथ उनका फ्रिंज एक fierce और edgy एनर्जी देता है। चाहे स्ट्रेट हो, टॉसल्ड हो या हल्का-फुल्का messy — दिशा के बैंग्स उनके शार्प फीचर्स को उभारते हैं और उनके लुक में रहस्य का हल्का सा स्पर्श जोड़ते हैं।
 
webdunia
कियारा आडवाणी: एलीगेंट लेकिन ट्रेंड-फॉरवर्ड
कियारा आडवाणी का बैंग स्टाइल polished और फैशन-फॉरवर्ड है। उनके soft और wispy बैंग्स उनके sleek स्टाइल के साथ खूबसूरती से मेल खाते हैं। उनकी फ्रिंज उनकी refined ब्यूटी को enhance करते हुए उनके हेयरस्टाइल्स को fresh, graceful और effortlessly chic बना देती है।

