राघव जुयाल से समारा तिजोरी तक, 2026 में ये नए एक्टर्स मचाएंगे पर्दे पर धमाल

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 21 जनवरी 2026 (13:35 IST)
2026 की शुरुआत दर्शकों के लिए जबरदस्त उत्साह लेकर आई है। नई और उभरती प्रतिभाएं बड़े पर्दे पर अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्राइम थ्रिलर से लेकर मेनस्ट्रीम बिग-टिकट फिल्मों तक, यह नई पीढ़ी मनोरंजन का पूरा पैकेज देने वाली है। 
 

आइए नज़र डालते हैं उन चेहरों पर, जिनसे 2026 में बड़ी उम्मीदें हैं

 

राघव जुयाल

बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद राघव जुयाल अपनी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म किंग के साथ बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार राघव एक फिजिकली डिमांडिंग किरदार निभाते नज़र आएंगे, जो उनके डांसर इमेज से बिल्कुल अलग होगा। भले ही उनके किरदार की डिटेल्स अभी सामने न आई हों, लेकिन शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करने को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है।
 
अभय वर्मा

अभय वर्मा भी किंग का हिस्सा बन चुके हैं और खबर है कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। चर्चाओं के अनुसार, वह फिल्म में सुहाना खान के लव इंटरेस्ट के रूप में दिखाई देंगे। किंग के अलावा अभय के पास लाइकी लाइका भी लाइनअप में है। को-स्टार राशा थडानी के साथ उनका फर्स्ट लुक एक डार्क रोमांस की झलक देता है, जिसमें प्यार, दर्द और भरोसे की परतें दिखाई देती हैं।
 
समारा तिजोरी

सबसे प्रोमिशिंग एक्ट्रेसेज में से एक, समारा तिजोरी जल्द ही आने वाली सीरीज़ दलदल में भूमि पेडनेकर और आदित्य रावल के साथ नज़र आएंगी। हाल ही में रिलीज़ हुए टीज़र में बेरहम मर्डर्स और हाई-ऑक्टेन थ्रिल से भरी दुनिया की झलक मिलती है, जो एक दमदार कहानी का वादा करती है। भले ही समारा के किरदार को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को लेकर दर्शकों की जिज्ञासा लगातार बढ़ रही है।
 
अनीत पड्डा

अपनी बिग-स्क्रीन डेब्यू सैयारा से दिल जीतने के बाद अनीत पड्डा अब शक्ति शालिनी की तैयारी में हैं, जो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की बहुप्रतीक्षित किस्त है। अनीत को को-स्टार के रूप में इंट्रोड्यूस करता टीज़र थम्मा के साथ थिएटर्स में दिखाया गया, जिसने मैडॉक के इस पॉपुलर यूनिवर्स में उनकी एंट्री को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है।
 
श्रीलीला

श्रीलीला लगातार अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रही हैं, जहां वह साउथ सिनेमा में अपनी पकड़ बनाए रखते हुए बॉलीवुड में भी बड़ी एंट्री के लिए तैयार हैं। वह कार्तिक आर्यन के साथ तू मेरी ज़िंदगी है में नज़र आएंगी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पहले से ही खासा चर्चा में है। अपनी स्क्रीन प्रेज़ेंस और इमोशनल डेप्थ के लिए जानी जाने वाली श्रीलीला की बॉलीवुड पारी पर सबकी नज़रें टिकी हैं, और 2026 में वह एक दमदार क्रॉसओवर स्टार के तौर पर उभर सकती हैं।
 
ये सभी कलाकार बोल्ड और अनकन्वेंशनल चुनाव कर रहे हैं, और संकेत साफ हैं कि 2026 ब्लॉकबस्टर साल साबित होने वाला है। हम भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि 2026 क्या-क्या लेकर आता है।

