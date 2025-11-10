प्रभास की स्पिरिट से नानी की द पैराडाइज तक, देखिए 2026 में भारतीय सिनेमा का ग्लोबल सफर

भारतीय सिनेमा 2026 में आखिरकार एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ने वाला है। हॉलीवुड के साथ सहयोग से लेकर इंटरनेशनल VFX टीमों और विदेशों में शूटिंग शेड्यूल तक, अब भारतीय फिल्ममेकर दुनिया भर के दर्शकों के लिए कहानियां गढ़ रहे हैं। यहां 2026 की चार सबसे चर्चित भारतीय फिल्मों की बात की जा रही है, जो हॉलीवुड के असर में नजर आएंगी।

1. प्रभास की फिल्म स्पिरिट में शामिल हुए डॉन ली संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही स्पिरिट एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर के रूप में तैयार हो रही है, जिसमें पैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर तब और ज्यादा चर्चा बढ़ गई जब खबर आई कि ट्रेन टू बुसान और इटर्नल्स के मशहूर कोरियन-अमेरिकन एक्टर डॉन ली (मा डोंग-सिओक) इस फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं।

यह सहयोग भारत और कोरिया के बीच एक बड़ा फिल्मी संगम साबित होगा, जो दिखाता है कि स्पिरिट का लक्ष्य ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने का है। बता दें कि फिल्म 2026 की दूसरी छमाही में रिलीज की जाएगी।

2. द पैराडाइज के लिए रयान रेनॉल्ड्स से चल रही है बातचीत साउथ स्टार नानी की आने वाली फिल्म द पैराडाइज पहले से ही चर्चा में है, सिर्फ अपने शानदार विजुअल्स के लिए नहीं बल्कि इस खबर के लिए भी कि हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स को इसमें सहयोग के लिए अप्रोच किया गया है। फिल्म का लक्ष्य एक मल्टीलिंगुअल ग्लोबल रिलीज का है, जिसका टोन और विजुअल लैंग्वेज पूर्वी और पश्चिमी दर्शकों दोनों को पसंद आए। अगर यह कोलैबोरेशन तय हो गया, तो यह दिखाएगा कि भारतीय फिल्में हॉलीवुड टैलेंट को कैसे अपनी तरफ खींच सकते हैं।

3. रामायण में दिखेगा इंटरनेशनल VFX का जादू नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही पौराणिक फिल्म रामायण में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अहम किरदारों में दिखेंगे। यह फिल्म बहुत बड़े स्तर पर बनाई जा रही है, जिसमें डून स्टूडियोज़ की इंटरनेशनल VFX टीम काम कर रही है, जो हॉलीवुड जैसी तकनीक के लिए जानी जाती है। यह साझेदारी भारत की सबसे मशहूर कहानी को दुनिया भर में दिखाने का वादा करती है, वो भी ऐसे शानदार असर के साथ जो मार्वल और डीसी प्रोडक्शंस को टक्कर दे सके।

4. एस.एस. राजामौली का ग्लोब ट्रॉटर: भारत का अगला ग्लोबल एपिक RRR के ऑस्कर जीत के बाद एस.एस. राजामौली अब लेकर आ रहे हैं ग्लोब ट्रॉटर, जो एक इंटरनेशनल एडवेंचर फिल्म है जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा जोनस मुख्य रोल में हैं। यह फिल्म कई देशों में शूट की जा रही है और इसे भारत का इंडियाना जोन्स को जवाब जैसी फिल्म माना जा रहा है, जो दुनिया भर के दर्शकों के लिए बनाई गई है। राजामौली की खास कहानी और हॉलीवुड जैसी क्रिएटिविटी के साथ, यह फिल्म अब तक की भारत की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बन सकती है।