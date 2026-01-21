Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पेड्डी से लेकर फौजी तक, साल 2026 में रिलीज होगी ये पैन इंडिया फिल्में, देखिए लिस्ट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Pan-India movies releasing in 2026: Peddi

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 21 जनवरी 2026 (17:56 IST)
पिछले कुछ सालों में पैन-इंडिया फिल्मों ने इंडियन सिनेमा पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया है। हर जॉनर की फिल्में थिएटर्स से लेकर बॉक्स ऑफिस तक धमाल मचा रही हैं। अब जैसे ही हम 2026 में एंटर कर रहे हैं, एक्शन, थ्रिलर, स्पोर्ट्स ड्रामा, फैंटेसी और कई दूसरी कैटेगरी की नई फिल्में रिलीज़ के लिए तैयार हैं। 
 
बड़े-बड़े सुपरस्टार्स और विज़नरी फिल्ममेकर्स के साथ बनी ये मोस्ट-अवेटेड फिल्में पूरे साल ऑडियंस को एंटरटेन करने वाली हैं। चलिए जानते हैं 2026 में आने वाली सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जा रही पैन-इंडिया फिल्मों के बारे में।
 
webdunia

फौजी

प्रभास के लीड रोल वाली फौजी एक मोस्ट-अवेटेड तेलुगु पीरियड वॉर ड्रामा है, जिसकी कहानी 1940 के दशक के उथल-पुथल भरे दौर में एक सोल्जर के सफर को दिखाती है। फिल्म को सीता रामम फेम हनु राघवपुडी डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती भी अहम किरदारों में नज़र आएंगे। फौजी इसी साल के अंत में थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है।
 
webdunia

टॉक्सिक

टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स एक अपकमिंग पीरियड गैंगस्टर एक्शन-थ्रिलर है, जिसकी कहानी 1980 के दशक के गोवा में सेट है और एक खतरनाक ड्रग कार्टेल के उभार के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में यश लीड रोल में नज़र आएंगे, उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी भी अहम किरदारों में हैं। KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बनी टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज़ होगी।
 
webdunia

ड्रैगन

ड्रैगन एक मोस्ट-अवेटेड पैन-इंडिया एक्शन एपिक है, जिसे जूनियर एनटीआर लीड कर रहे हैं और इसका निर्देशन केजीएफ और सालार फेम प्रशांत नील कर रहे हैं। फिल्म में अनिल कपूर दमदार विलेन के रोल में नजर आएंगे, जबकि रुक्मिणी वसंत फीमेल लीड हैं। इसके अलावा टोविनो थॉमस और बिजू मेनन भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे। पीरियडिक टाइमलाइन पर बनी यह इमोशनल और पावरफुल कहानी 1969 में सेट है, जहां भारत के गोल्डन ट्रायंगल, चीन और भूटान की सीमाएं मिलती हैं, और इसी बैकड्रॉप में जुड़ी हुई जिंदगियों की एक भव्य सिनेमैटिक गाथा सामने आती है।
 
webdunia

जेलर 2

जेलर 2 ब्लॉकबस्टर जेलर का मोस्ट-अवेटेड सीक्वल है, जिसे सन पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रही है और कलानिधि मारन इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं, जिसमें रजनीकांत एक बार फिर अपने आइकॉनिक किरदार में नजर आएंगे। म्यूज़िक के लिए अनिरुद्ध रविचंदर की भी वापसी हो रही है और रम्या कृष्णन भी अपना रोल दोबारा निभाती दिखेंगी। जेलर 2 इसी साल के अंत में थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है।
 
webdunia

पेड्डी

राम चरण लीड रोल में नजर आएंगे पेड्डी में, जिसमें उनके साथ जान्हवी कपूर, विजय सेतुपति और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह एक तेलुगु एक्शन-ड्रामा है, जिसकी कहानी 1980 के दशक के ग्रामीण आंध्र प्रदेश में सेट है, जहां एक जोशीला गांव का लड़का खेल के जरिए अपनी कम्युनिटी को एकजुट करता है और एक ताकतवर दुश्मन के खिलाफ उनकी इज़्ज़त की लड़ाई लड़ता है। फिल्म को बुच्ची बाबू सना ने लिखा और डायरेक्ट किया है। पेड्डी 27 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।
 
webdunia

द पैराडाइज़

द पैराडाइज़ एक मोस्ट-अवेटेड पैन-इंडिया फिल्म है, जिसमें नेचुरल स्टार नानी लीड रोल में नजर आएंगे और इसका निर्देशन दसारा फेम श्रीकांत ओडेला कर रहे हैं। फिल्म में सोनाली कुलकर्णी और मोहन बाबू भी अहम किरदारों में हैं। SLV सिनेमाज़ द्वारा प्रोड्यूस की गई यह तेलुगु एक्शन एपिक 1980 के दशक के सिकंदराबाद में सेट है और एक हाशिए पर रहने वाली जनजाति की कहानी दिखाती है, जो भेदभाव के खिलाफ और नागरिकता के अधिकार के लिए एक अनपेक्षित लीडर के नेतृत्व में लड़ाई लड़ती है। द पैराडाइज़ 26 मार्च 2026 को आठ भाषाओं में रिलीज़ होगी।
 
webdunia

लव इंश्योरेंस कंपनी

लव इंश्योरेंस कंपनी (LIK) एक अपकमिंग तमिल रोमांटिक कॉमेडी है, जिसे विग्नेश शिवन डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में प्रदीप रंगनाथन और कृति शेट्टी लीड रोल में नजर आएंगे। रोमांस और फैंटेसी का दिलचस्प मिक्स दिखाती यह कहानी एक ऐसे लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सच्चा प्यार पाने की तलाश में एक खास गैजेट की मदद से 2035 तक का सफर करता है। फिल्म का म्यूज़िक अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज़ किया है, जो इसके यंग और एंटरटेनिंग फील को और बढ़ाता है।
 
webdunia

मायसा

मायसा में रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगी। यह एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर है, जो ट्राइबल इलाकों में सेट है और एक ऐसी ताकतवर महिला की कहानी दिखाता है, जो जंग से नहीं डरती और जिंदगी भर एक डरावने सवाल के जवाब की तलाश में लगी रहती है। फिल्म को रवींद्र पुल्ले ने लिखा और डायरेक्ट किया है, और यह दमदार विज़ुअल्स व ग्रिपिंग नैरेटिव का वादा करती है। अनफॉर्मूला फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस की गई मायसा इसी साल थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है।
 
webdunia

स्वयंभू

निखिल सिद्धार्थ लीड रोल में और उनके साथ संयुक्ता नजर आएंगी, स्वयंभू एक फैंटेसी-ड्रामा थ्रिलर है, जो उस सम्राट के सफर को दिखाती है जिसने इतिहास में स्वर्णिम युग की शुरुआत की थी। फिल्म का निर्देशन भारत कृष्णमाचारी ने किया है और इसे पिक्सल स्टूडियोज़ के बैनर तले भुवन और श्रीकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। भारत की समृद्ध विरासत और शाश्वत गौरव को ट्रिब्यूट के तौर पर बनी यह ग्रैंड फिल्म स्वयंभू 13 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के मौके पर वर्ल्डवाइड रिलीज़ होगी।
 
webdunia

नागबंधम- द सेक्रेट ट्रेजर

विराट कर्रना और नब्हा नटेश लीड रोल में नजर आएंगे इस दिलचस्प फिल्म में, जो भारत के प्राचीन विष्णु मंदिरों और नागबंधम की रहस्यमयी परंपरा को एक्सप्लोर करती है। कहानी छिपे हुए राज़ों और पवित्र रीति-रिवाज़ों से पर्दा उठाती है और इन श्रद्धेय स्थलों की आध्यात्मिक दुनिया की एक गहरी झलक दिखाती है। अभिषेक नामा के निर्देशन में बनी यह फिल्म इस गर्मियों में थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हिंदी बनाम मराठी भाषा विवाद पर सुनील शेट्टी ने रखी अपनी राय, बोले- मराठी तभी बोलूंगा जब मेरा मन करेगा...

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels