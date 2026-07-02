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जब 'गदर' की दीवानगी में दिन-रात चले शोज, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने नाम किया था अनोखा रिकॉर्ड

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Gadar 25 Years
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Thu, 02 Jul 2026 (15:04 IST) Updated Date: Thu, 02 Jul 2026 (15:06 IST)
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डायरेक्टर अनिल शर्मा कभी दिग्गज फिल्ममेकर स्वर्गीय बीआर चोपड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे और तब से वह उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने भारतीय सिनेमा में एक शानदार पहचान बनाई है ऐसी फिल्मों के साथ जिन्होंने पीढ़ियों का मनोरंजन किया है और एक गहरा सांस्कृतिक प्रभाव छोड़ा है। 
 
फिल्ममेकर ने बॉलीवुड की कुछ सबसे यादगार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिनमें सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर 'गदर: एक प्रेम कथा' उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस फिल्म ने हाल ही में अपने 25 साल पूरे किए हैं, इसकी असाधारण सफलता और बेमिसाल थियेट्रिकल रन को आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे महान अध्यायों में से एक के रूप में याद किया जाता है।

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​जब 2001 में 'गदर: एक प्रेम कथा' रिलीज़ हुई थी, तो यह सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, यह देश भर में एक बड़ा फेनोमेनन बन गई थी। फिल्म को लेकर जो दीवानगी थी, वैसी थियेटर्स ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनिल शर्मा की 'गदर: एक प्रेम कथा' इतनी अनस्टॉपेबल थी कि भारतीय थियेटर्स में चौबीसों घंटे, दिन में आठ शोज़ चलाए गए थे।
 
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डायरेक्टर अनिल शर्मा ने हाल ही में खुलासा किया कि 'गदर: एक प्रेम कथा' इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई थी कि दर्शकों की भारी डिमांड को पूरा करने के लिए भारतीय थियेटर्स को दिन में आठ शोज़ के साथ 24 घंटे का साइकिल चलाना पड़ा था। उन्होंने उन असाधारण नज़ारों को भी याद किया जब दर्शक ट्रैक्टरों में भरकर आते थे, अस्थायी कैंप लगा लेते थे, और फिल्म देखने की अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए सिंगल-स्क्रीन थियेटर्स के बाहर खाना तक पकाते थे—एक ऐसा अनोखा नज़ारा जो भारतीय सिनेमा में शायद ही कभी देखा गया हो।
 
​दिग्गज फिल्ममेकर बी.आर. चोपड़ा के दौर के मास एंटरटेनर्स की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए, अनिल शर्मा ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने दर्शकों के हर वर्ग के दिल को छुआ। 'गदर' के साथ, उन्होंने अपने ओरिजिनल थियेट्रिकल रन के दौरान लगभग 10 करोड़ फुटफॉल्स का आंकड़ा छुआ और वह चौबीसों घंटे थियेटर्स चलवाने वाले पहले फिल्ममेकर्स में से एक बन गए, जिसने भारत में एक असली मास ब्लॉकबस्टर की परिभाषा को ही बदल दिया। फिल्म की इस ऐतिहासिक सफलता ने शर्मा की शहरों, कस्बों और गाँवों में एक समान रूप से पसंद की जाने वाली कहानियाँ सुनाने की अनोखी काबिलियत को साबित किया।

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भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बैकड्रॉप पर बनी 'गदर: एक प्रेम कथा' ने रोमांस, देशभक्ति, एक्शन और ज़मीन से जुड़े मानवीय इमोशंस को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था। सनी देओल और अमीषा पटेल की यादगार परफॉर्मेंस ने फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया, जिससे इसे कल्ट स्टेटस मिला और भारतीय सिनेमा के बेहतरीन स्टोरीटेलर्स में अनिल शर्मा का नाम हमेशा के लिए पक्का हो गया। 
 
दो दशकों से भी ज्यादा समय के बाद, 'गदर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर फिर से वही जादुई क्रेज़ दोहराया और एक ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी, जिसने यह साबित कर दिया कि गदर फ्रेंचाइजी की लेगेसी आज भी हर पीढ़ी के दर्शकों का दिल जीत रही है। ​फिलहाल अनिल शर्मा अपनी अगली मैग्नम ओपस की शूटिंग कर रहे हैं, जो चार पार्ट्स वाली एक लार्जर-दैन-लाइफ फिल्म होगी, और इसका पहला पार्ट साल 2027 में रिलीज़ किया जाएगा।

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