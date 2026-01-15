rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पापा बहुत कर्जे में हैं, वोट डालने पहुंचे अक्षय कुमार से लड़की ने मांगी आर्थिक मदद, एक्टर ने दिखाई दरियादिली

Advertiesment
हमें फॉलो करें Akshay Kumar

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (12:23 IST)
महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों में वोट डाले जा रहे हैं। बॉलीवुड के कई सेलेब्स भी वोट डालने अपने घर के बाहर निकले। सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, गुलजार और नाना पाटेकर जैसे कई सेलेब्स वोट डालने पहुंचे। इस दौरान मतदान केंद्र पर एक लड़की अक्षय कुमार से आर्थिक मदद मांगते नजर आईं। 
 
सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जब अक्षय वोट डालने के बाद मीडिया से बात करके अपनी कार की और बढ़ते हैं तभी एक लड़की उनके पास आती है। वह लड़की अक्षय से कहती हैं, 'मेरे पापा बहुत कर्जे में हैं। प्लीज उन्हें बाहर निकाल दो।' 
 
इस दौरान अक्षय के सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की को हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्षय दरियादिली दिखाते हुए उस लड़की से बात करते हैं। अक्षय लड़की से कहते हैं कि वह अपना फोन नंबर उनके सिक्योरिटी गार्ड को दे दें। यह सुनकर लड़की इमोशनल होकर अक्षय के पैर छुने लगती हैं। 
 
सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार का वीडियो वायरल होने के बाद फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'अक्षय कुमार बहुत बड़े दिल के हैं।' एक अन्य ने लिखा, 'किसी की मदद करना ही तो हीरोपंती कहते हैं।' एक और यूजर ने लिखा, 'वे लीजेंड हैं, और इसका एक कारण है।'
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दीपक तिजोरी के साथ हुई धोखाधड़ी, फिल्म फंडिंग के नाम पर ठगे इतने लाख रुपए

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels