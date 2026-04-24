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प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर, Gold Gala 2026 में मिलेगा बड़ा सम्मान

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Priyanka Chopra Jonas
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (17:03 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (17:05 IST)
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बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी धाक जमाने वाली प्रियंका चोपड़ा जोनास के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। 9 मई 2026 को आयोजित होने वाले पांचवें 'गोल्ड गाला' में प्रियंका को 'ग्लोबल वेनगार्ड ऑनर' से सम्मानित किया जाएगा। 
 
यह पुरस्कार प्रियंका चोपड़ा को मनोरंजन जगत में एशियाई प्रतिनिधित्व को वैश्विक स्तर पर मजबूती देने और उनके 25 साल के बेमिसाल करियर के लिए दिया जा रहा है।
 
'गोल्ड हाउस' द्वारा आयोजित इस वार्षिक समारोह की थीम इस साल 'A New Gold World' रखी गई है। इंस्टाग्राम पर इस सम्मान की घोषणा करते हुए संस्थान ने बताया कि प्रियंका के साथ-साथ मार्शल आर्ट्स लेजेंड जेट ली को 'गोल्ड लेजेंड ऑनर' और सिमू लियू को 'गोल्ड मोगुल ऑनर' दिया जाएगा।
 
समारोह में 650 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। शो की शुरुआत मशहूर कॉमेडियन बोवेन यांग के मोनोलॉग से होगी, जबकि हेली कियोको अपनी परफॉर्मेंस से समां बांधेंगी। यह कार्यक्रम न केवल पुरस्कारों का मंच है, बल्कि सांस्कृतिक विभाजन को पाटकर एकजुटता का संदेश देने का एक वैश्विक प्रयास भी है।
 
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पिछले कुछ वर्षों में प्रियंका ने 'हेड्स ऑफ स्टेट' और 'द ब्लफ' (2025) जैसी फिल्मों के जरिए हॉलीवुड में अपनी स्थिति और मजबूत की है। 'द ब्लफ' में उन्होंने न केवल अभिनय किया बल्कि इसे प्रोड्यूस भी किया। इससे पहले वे 'द मैट्रिक्स रिसरेक्शन्स', 'बेवॉच' और 'सिटाडेल' जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहकर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान पुख्ता कर चुकी हैं।
 
'वाराणसी' के साथ बॉलीवुड में ग्रैंड वापसी
प्रियंका लंबे समय बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं। 'RRR' की ऐतिहासिक सफलता के बाद, दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली अपनी अगली फिल्म 'वाराणसी' लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में प्रियंका के साथ साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में हैं।

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