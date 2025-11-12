Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गोविंदा की अचानक बिगड़ी तबीयत, घर में बेहोश होने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती

Advertiesment
हमें फॉलो करें Govinda hospitalized

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 12 नवंबर 2025 (10:46 IST)
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। एक्टर की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि गोविंदा मंगलवार की शाम लगभग साढ़े आठ बजे अपने घर में अचानक बेहोश हो गए थे। 
 
तबीयत बिगड़ने के बाद गोविंदा को जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। गोविंदा के वकील और दोस्त ललित बिंदल ने इंडिया टुडे को बताया कि अभिनेता की तबीयत ठीक ना लगने पर उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया। 
 
webdunia
पहले डॉक्टर के कहने पर गोविंदा को दवाई दी गई थी, लेकिन बाद में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। ललित ने बताया कि डॉक्टरों का कहना है कि गोविंदा की हालत अभी स्थिर है। गोविंदा के इस वक्त सारे जरूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।
 
बता दें कि इस साल गोविंदा दूसरी बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इससे पहले गोविंदा से गलती से अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चल गई थी, और यह उनके घुटने में लग गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

रिश्ते में बेवफाई पर बोलीं शहनाज़ गिल- वो मुझसे प्यार नहीं करता था, इसलिए छोड़ दिया

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels