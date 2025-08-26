ganesh chaturthi

सुनीता आहूजा ने तोड़ी चुप्पी, तलाक की अफवाहों के बीच किया बड़ा खुलासा, जानिए क्या कहा

हमें फॉलो करें Govinda and Sunita

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (12:35 IST)
गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में सुनीता ने अपने नए लॉन्च किए गए यूट्यूब व्लॉग में चल रही तलाक की अफवाहों पर खुलकर बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बयान दिया है जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। यह बयान उस निकनेम से जुड़ा है जो गोविंदा उन्हें प्यार से कहते हैं, लेकिन जो सुनीता को "परेशान" करता है।
 
गोविंदा ने क्या खास नहीं किया?
इंस्टेंट बॉलीवुड को दिए इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा- "गोविंदा ने मुझे अब तक बहुत ज्यादा स्पेशल फील नहीं कराया। बस प्यार से मुझे 'सोना' बोल देते हैं, तो मैं पागल हो जाती हूं।"
 
उन्होंने यह भी बताया कि गोविंदा को उनके बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। सुनीता के शब्दों में- "वो अभी भी बोलते हैं कि मैं बच्चा हूं। अब मैं 55 की हो गई हूं, किस एंगल से बच्चा लगती हूं? और मैं बोलती हूं कि बच्चा हूं तो गोद में लेकर घूमो न मुझे।"
 
38 साल की शादी और तलाक की अफवाहें
गोविंदा और सुनीता की शादी को 38 साल हो चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें लगातार आ रही हैं। सुनीता ने पहले यह भी बताया था कि वह पिछले 12 साल से अपना जन्मदिन अकेले मना रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गोविंदा से उनकी दूरी उनकी काम की व्यस्तता और ज्यादा बोलने की आदत की वजह से है। इन बयानों ने तलाक की अटकलों को और हवा दे दी।

तलाक और कोर्ट काउंसलिंग
शुरुआत में सुनीता की टीम ने इन खबरों को खारिज कर दिया था। बताया जाता है कि फरवरी 2025 में सुनीता ने छह महीने पहले तलाक के लिए अर्जी दी थी।
 
जून 2025 से दोनों कोर्ट-निर्देशित काउंसलिंग सेशन में शामिल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनीता काउंसलिंग के लिए फिजिकली जाती हैं, जबकि गोविंदा वर्चुअली हिस्सा लेते हैं। हाल ही में गोविंदा के मैनेजर और गोविंदा की बेटी ने तलाक की बातों को निराधार बताया है। 

