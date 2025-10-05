Hanuman Chalisa

संजय दत्त के गिरफ्तार होने के बाद माधुरी दीक्षित ने तोड़ दिए थे सारे रिश्ते, साथ फोटो खिंचवाने से भी किया इनकार, लेखक का दावा

WD Entertainment Desk

, रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (15:36 IST)
एक समय शादीशुदा संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के अफेयर की खबरें छाई रहती थी। दोनों फिल्म 'साजन' की शूटिंग के दौरान एक दूसरे को डेट कररहे थे। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने साथ में कई फिल्मों में भी काम किया। लेकिन 1993 के मुंबई धमाकों के मामले में संजय दत्त के जेल जाने के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। 
 
इसके बाद माधुरी दीक्षित ने हमेशा के लिए संजय दत्त से दूरी बना ली। हाल ही में लेखक हनीफ जावेरी ने दावा किया कि उन्होंने देखा था कि माधुरी दीक्षित, संजय के साथ एक पार्टी में थीं, जिस फिल्म पर वे साथ काम कर रहे थे, उसकी शूटिंग संजय की गिरफ्तारी के कारण टल गई थी और माधुरी उनके साथ फोटो खिंचवाने से बचने की कोशिश कर रही थीं। 
 
हनीफ ने बताया उस समय संजय जमानत पर बाहर थे और मेकर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां वह दोनों को साथ लाना चाहते थे। 
 
मेरी सहेली को दिए इंटरव्यू में हनीफ जावेरी ने कहा, जब संजय दत्त जेल में थे, तब फिल्म इंडस्ट्री ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया था। माधुरी ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। जब संजय जमानत पर रिहा हुए, तो 'महानता' के निर्देशक अफजल खान ने एक पार्टी रखी। माधुरी ने वादा किया था कि वह उस पार्टी में जरूर आएंगी। मैं भी वहां मौजूद था। 

उन्होंने कहा, एक तरफ स्टेज था और दूसरी तरफ एक मेज और कुछ कुर्सियां थीं। मैं वहीं बैठा था। मैंने देखा कि माधुरी अपनी सेक्रेटरी और कुछ लोगों के साथ अंदर आईं, लेकिन स्टेज पर जाने के बजाय, वे रुक गईं और मेरे पास आकर बैठ गईं। माधुरी ने संजय दत्त को मंच पर देखा था और साफ तौर पर उनसे बच रही थीं। 
 
उन्होंने आगे कहा, मैंने देखा कि वे बेचैन थीं और मुझे लगा कि वे जल्द ही मंच पर पहुंच जाएंगी। लेकिन मंच पर कलाकारों के साथ शामिल होने के बजाय, माधुरी और बाकी लोग वहां से उठकर चले गए। सभी फोटोग्राफर संजय की गिरफ्तारी के बाद माधुरी और संजय की पहली तस्वीर साथ में लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। मुझे पता था कि वह क्यों चली गईं, माधुरी संजय के साथ तस्वीर खिंचवाना नहीं चाहती थीं।
 
संजय और माधुरी के रिश्ते के बारे जानकारी देते हुए जावेरी ने कहा, दोनों कुछ समय तक साथ में थे। माधुरी की मां उनके घर बसाने पर बहुत जोर दे रही थीं। लेकिन जब संजय की गिरफ्तारी हुई, तो उन्होंने अलग होना ही बेहतर समझा क्योंकि उन्हें संजय के मामलों में फंसने का डर था। उन्हें डर था कि उनकी भी जांच होगी। 
 
जावेरी ने बताया माधुरी की मां ने पहले उनकी शादी गायक सुरेश वाडकर से करवाने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में डॉक्टर श्रीराम नेने से उनकी शादी करवाई। 

